Ингушский чиновник заподозрен в махинациях с землей

27 июля 2022, 16:11

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Бывший глава администрации Сунжи без основания выделил двум горожанам земельные участки, предположило следствие.

В превышении полномочий при выделении земельных участков заподозрен бывший глава администрации Сунжи, сообщило сегодня управление Следкома по Ингушетии.

Следствие предположило, что подозреваемый бесплатно выделил земли двум жителям города. "По данным следствия, подозреваемый в декабре 2018 года незаконно выдал в собственность двум гражданам на территории города Сунжа земельные участки для индивидуального жилищного строительства, хотя они малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий не являлись", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело расследуется по части 2 статьи 286 (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства), которая предусматривает до семи лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что суд приговорил к трем годам лишения свободы замглавы администрации села Верхние Ачалуки, который передал в частную собственность участок земли под местной школой.

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