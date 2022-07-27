Петиция за свободу Чельдиеву набрала более 2000 голосов за неделю

27 июля 2022, 12:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Под электронной петицией с требованием освободить оперного певца из Северной Осетии Вадима Чельдиева, осужденного ранее на 10 лет заключения за экстремизм, за неделю число подписей составило 2016.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 июля Ростовский облсуд приговорил оперного певца Вадима Чельдиева к 10 годам заключения, признав его виновным в призывах к экстремизму. Двое других обвиняемых, Арсен Бесолов и Рамис Чиркинов, были приговорены к восьми годам заключения. 20 июля защита заявила, что планирует добиваться оправдания Чельдиева, адвокат двух других осужденных подчеркнула, что также намерена обжаловать приговоры. Приговор Чельдиеву связан с борьбой с инакомыслием, предположили аналитики.

20 апреля 2020 года силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии. Вадиму Чельдиеву, которого следствие считает инициатором митинга, были предъявлены обвинения сразу по четырем статьям Уголовного кодекса, он был внесен в составленный Росфинмониторингом перечень экстремистов.

20 июля на сайте Change.org была размещена петиция за свободу Вадиму Чельдиеву. "В 2018 году Вадим Чельдиев отказался от звания Народного артиста Северной Осетии, причиной послужило принятие депутатами парламента республики, практически единогласно, пенсионной реформы. А когда началась пандемия, он, находясь в тот момент в Санкт-Петербурге, начал публиковать в соцсетях посты, говоря о несоразмерности санитарных ограничений режима самоизоляции и критикой главы республики. Вследствие своей гражданской позиции, Чельдиев стал жертвой необоснованного преследования. Вадим Чельдиев – общественный деятель, пострадавший от произвола властей", – написал в частности автор петиции.

На 12.10 мск 27 июля документ набрал 2016 голосов. Комментариев подписанты не оставили.

Напомним, по версии следствия, Вадим Чельдиев, находясь в Санкт-Петербурге и пользуясь авторитетом оперного певца и оппозиционного властям Северной Осетии блогера, разместил видео с призывом собраться на народный сход во Владикавказе и "разогнать к чертям собачьим правительство и частные компании, которые терроризируют народ". Это обращение было квалифицировано следствием сразу и как организация беспорядков, и как призывы к экстремизму. Также Чельдиева был обвинен в публичном распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан и применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья.

Рамису Чиркинову и Арсену Бесолову были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков. В октябре 2021 года защита потребовала вернуть дело в прокуратуру на том основании, что следствие не назвало мотива преступления экстремистской направленности, как того требует постановление Пленума Верховного суда.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа размещаются на тематической странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.