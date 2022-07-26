Спасатели вышли на помощь к пострадавшему в горах Сочи туристу

26 июля 2022, 13:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Турист получил травму в горах Сочи и запросил помощи спасателей. Забрать его вертолетом не удалось, и к нему на помощь выдвинулась пешая группа, сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС.

"В 06.00 мск в спасательный отряд пришло сообщение, что мужчина в горах получил травму ключицы и не может самостоятельно продолжить поход. Туристу удалось дозвониться спасателям через службу "112" и рассказать, что накануне он упал и сильно ударился плечом. На данный момент пострадавший и его друг (тургруппа не зарегистрирована) находятся в районе урочища Берчевка, путь до городской черты составляет около 22 километров по сильно пересеченной местности", - проинформировал Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС.

По данным ведомства, в 10.00 мск) за туристами вылетел вертолет МЧС, но после нескольких неудачных попыток пробиться сквозь сильную облачность, пилоты приняли решение вернуться на базу. "Забрать мужчин на борт воздушного судна не удалось. На данный момент пешие группы продолжают двигаться в сторону истока реки к пострадавшему", - сказано в сообщении, опубликованном на странице ЮРПСО МЧС России в соцсети "ВКонтакте".

В ведомстве добавили, что пострадавший - 37-летний житель Сочи.

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