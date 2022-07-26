Отряд спасателей в горах Сочи. Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России https://vk.com/urpso_mchs?w=wall-118304053_2539

26 июля 2022, 13:22

Спасатели вышли на помощь к пострадавшему в горах Сочи туристу

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Турист получил травму в горах Сочи и запросил помощи спасателей. Забрать его вертолетом не удалось, и к нему на помощь выдвинулась пешая группа, сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС.

"В 06.00 мск в спасательный отряд пришло сообщение, что мужчина в горах получил травму ключицы и не может самостоятельно продолжить поход. Туристу удалось дозвониться спасателям через службу "112" и рассказать, что накануне он упал и сильно ударился плечом. На данный момент пострадавший и его друг (тургруппа не зарегистрирована) находятся в районе урочища Берчевка, путь до городской черты составляет около 22 километров по сильно пересеченной местности", - проинформировал Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС.

По данным ведомства, в 10.00 мск) за туристами вылетел вертолет МЧС, но после нескольких неудачных попыток пробиться сквозь сильную облачность, пилоты приняли решение вернуться на базу. "Забрать мужчин на борт воздушного судна не удалось. На данный момент пешие группы продолжают двигаться в сторону истока реки к пострадавшему", - сказано в сообщении, опубликованном на странице ЮРПСО МЧС России в соцсети "ВКонтакте".

В ведомстве добавили, что пострадавший - 37-летний житель Сочи.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Альпинист из Краснодара эвакуирован с Казбека", "Бронзовый призер России по вольной борьбе погиб в Приэльбрусье", "Помощь спасателей потребовалась альпинисту на Эльбрусе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

26 июля 2022, 15:31

26 июля 2022, 15:19

26 июля 2022, 14:36

  • Суд постановил выселить жильцов бараков в Назрани

    Магасский районный суд удовлетворил иск администрации Назрани о выселении из бараков 16 семей переселенцев. В бараке разрешено остаться лишь семье Руслана Ахильгова, у которого есть действующий статус вынужденного переселенца, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

26 июля 2022, 13:54

  • Следком раскрыл мотив убийства директора интерната в Чегеме

    Директора психоневрологического интерната в Чегеме Мурата Балова мог убить из личной неприязни местный житель Альберт Мамбетов, который объявлен в розыск, сообщили следователи. Предположительно, причиной преступления стала кровная месть, указали источники.

26 июля 2022, 13:39

  • Аналитики назвали демагогией слова Кадырова о сэкономленных миллиардах

    Кадыров, создавая новые батальоны, демонстрирует лояльность Кремлю и одновременно пытается показать, что заботится о жителях Чечни, подчеркнули Алексей Малашенко и Светлана Ганнушкина. Для трудоустройства трех тысяч человек вряд ли бы потребовались сотни миллиардов, при этом экономика способна развиваться только за счет создания новых рабочих мест, а не участия в спецоперации на Украине, указали Сергей Жаворонков и Наталья Зубаревич.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи