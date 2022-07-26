Уроженец Дагестана арестован после дебоша в магазине Югры

26 июля 2022, 10:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Горсуд Нижневартовска арестовал на 15 суток уроженца Дагестана Артура Ильясханова, признав его виновным в возбуждении ненависти или вражды после оскорбительных высказываний от имени чеченцев в одном из местных магазинов. Ильясханов заявил, что обжаловать решение суда не планирует, но пожаловался, что был спровоцирован.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 июля члены чеченской общины в Нижневартовске заявили, что планируют требовать извинений от уроженца Дагестана за оскорбительные высказывания от имени чеченцев. Выходец из Дагестана, устроивший дебош в магазине, оштрафован за мелкое хулиганство и дискредитацию армии, отчиталась полиция. Сам житель Дагестана объяснил, что повел себя неподобающе и высказал оскорбления от имени чеченцев под влиянием алкоголя.

Из разговора на видеозаписи инцидента, которую опубликовало издание Muksun.fm, следует, что уроженец Северного Кавказа разбил две бутылки, принадлежащие магазину, из-за того, что ему не продали алкоголь. Посетитель магазина заявил, что разбил бутылки, потому что "психанул", и отказывается возместить ущерб и убрать с пола осколки. Он также говорит, что чеченец не будет подтирать с пола лужу русскому. В конце видео он подвергает сомнению эффективность действий российских военных на Украине и произносит слова поддержки Америке и Украине.

Городской суд Нижневартовска арестовал на 15 суток уроженца Дагестана Артура Ильясханова, который высказывал оскорбления от имени чеченцев в одном из местных магазинов, сообщил телеканал "Мегаполис-Югра".

Судебное заседание прошло сегодня. Ильясханову вменялось возбуждение ненависти или вражды. В ходе суда судья предложил посмотреть видеоролик с оскорблениями Ильясханова, но последний отказался, пояснив, что ему понятно, в чём его обвиняют, информировал телеканал сегодня в своем Telegram-канале.

После оглашения решения суда Ильясханов заявил, что обжаловать его не планирует. По завершении заседания суда уроженец Дагестана заявил журналисту, что его спровоцировал продавец магазина. Он уточнил, что продавец его оскорблял. "Он меня провоцировал, а потом включил камеру в нужный момент. Получилось так, что был я неправ", – сказал Ильясханов на кадрах ролика, опубликованного сегодня в Telegram-канале телеканала.

На 10.00 мск 26 июля эта публикация набрала 531 просмотр и 15 комментариев. Большая часть их авторов сочла неуместной версию о том, что Ильясханова спровоцировал продавец.

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