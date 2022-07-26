Двое коллег борца Ахмеда Жилетежева эвакуированы с горы Бука-Баши

26 июля 2022, 08:11

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Два спортсмена из Татарстана и Ижевска эвакуированы спасателями с горы Бука-Баши на поляну Чегет, где были переданы врачам, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии. Эвакуированные проводили тренировки вместе с известным борцом Ахмедом Жилетежевым, который погиб 24 июля, сорвавшись в ущелье, рассказал глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Как сообщал "Кавказский узел", спасатели вечером 24 июля вышли на поиски человека, сорвавшегося в ущелье с горы Бука-Баши в Кабардино-Балкарии. 25 июля его тело было найдено и передано правоохранителям. В тот же день выяснилось, что сорвавшись в ущелье погиб известный в республике борец Ахмед Жилетежев. Группа Жилетежева занималась в горах тренировками и свой маршрут в МЧС не регистрировала. Спасатели сообщили, что проводят эвакуацию двоих коллег Жилетежева.

Приэльбрусье - зимний курорт, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Эльбрус - патриарх Кавказских гор".

Спасатели завершили операцию по эвакуации на горе Бука-Баши, эвакуированы житель Татарстана и житель Ижевска на поляну Чегет. Они были переданы врачам, информировало 25 июля в своем Telegram-канале управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Спасатели не назвали имен эвакуированных, но, по словам главы Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, они оба являются коллегами Ахмеда Жилетежева. "Ребят благодаря героическим усилиям спасателей МЧС удалось спасти, они сделали невозможное, подарили им вторую жизнь, огромные слова благодарности", – привел вечером 25 июля ТАСС слова Мамиашвили.

Группа, в которой состоял Жилетежев, всего насчитывала девять человек, добавил он.

Напомним, похороны Жилетежева прошли 25 июля в селе Аргудан. 19-летний борец вольного стиля Ахмед Жилетежев был перспективным и известным в Кабардино-Балкарии спортсменом. Он выступал двойным зачетом за Санкт-Петербург и Кабардино-Балкарию, весной стал бронзовым призером первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года в весовой категории до 70 килограммов, также он являлся победителем и призером всероссийских соревнований, сообщили ранее в региональном Минспорта.

Жилетежев трагически погиб, сорвавшись с горы. Несчастный случай произошёл в Приэльбрусье, где юниорская сборная России по вольной борьбе проводит учебно-тренировочный сбор.

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