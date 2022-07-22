Активисты обратили внимание государства на состояние исторических зданий в Дагестане

22 июля 2022, 20:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

"Дагнаследие" по просьбе движения "Город наш" взяло под охрану два здания в Махачкале и две постройки у заповедника "Сарыкумские барханы". Решение о статусе присвоения этим объектам объектов культурного наследия будет принято по итогам экспертизы, сообщил руководитель ведомства Махач Мусаев.

Как писал "Кавказский узел", четыре здания в Махачкале, а также один объект Кумторкалинском районе активисты движения "Город наш" потребовали включить в список культурного наследия. Памятники культуры чрезвычайно важны для многонационального Дагестана, подчеркнули авторы инициативы.

Агентство по охране культурного наследия Дагестана "Дагнаследие" присвоило статус «выявленных объектов культурного наследия» четырем объектам после того, как активисты общественного движения "Город наш" обратились с соответствующим обращением, письменное уведомление об этом получил один из активистов общественного движения юрист Арсен Магомедов. Статус выявленных объектов культурного наследия приобрели: здание в Махачкале по адресу: улица Мирзабекова д.2 и здание в Махачкале 1900 года постройки по адресу: ул. В.Эмирова, дом 10/19. Также данный статус присвоен зданию бывшего железнодорожного вокзала в Кумторкале, которое расположено в селении Коркмаскала Кумторкалинского района у природного заповедника "Сарыкумские барханы" и расположенной рядом с ним водонапорной башне.

Такое решение свидетельствует о слаженной работе активистов и профильных структур по сохранению культурного наследия Дагестана, отметил Арсен Магомедов. По его словам, работа по выявлению объектов культурного наследия продолжается и горожане могут обращаться в движение с предложениями по этом поводу.

Активист городского движения "Город наш" Альбина рассказала, что особенно обрадовалась признанию "выявленными объектами культурного наследия" двух объектов около природного заповедника "Барханы Сарыкум", так как, работая гидом, она часто посещала заповедник и видела в каком состоянии находится один из объектов, который сейчас взят под охрану "Дагнаследия". "Эту практику нужно продолжить, потому что есть здания, которые действительно нужно сохранить", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Некоторые здания могут нуждаться в реставрации, и наличие статуса "объекта культурного наследия" поможет провести эти работы под контролем "Дагнаследия" с привлечением дополнительных специалистов, если в этом возникнет необходимость.

Альбина отметила, что многие туристы интересуются заповедником "Барханы Сарыкум", однако необходимы альтернативные пути, чтобы туристы могли добраться туда. По ее мнению, запуск электрички из Махачкалы к заповеднику помог бы в решении этого вопроса. При этом линия электрички может работать сезонно с начала мая до октября, когда республику посещает большое количество туристов, подчеркнула она. В качестве примера Альбина указала на курсирующую электричку до Дербента. По ее словам, в туристический сезон электричка бывает переполнена, что свидетельствует о востребованности среди туристов данного вида транспорта.

Взаимодействие по вопросу сохранения культурных и исторических объектов активистов и госструктур позволит сохранить максимальное количество значимых для региона объектов, подчеркнул активист городского движения "Город наш" Мухаммад. По его словам, в городах и в районах республики есть множество зданий, представляющих историческую, культурную ценность, тем не менее не находящихся под охраной государства из-за отсутствия соответствующего статуса. Он пояснил, что включение в реестр объектов культурного наследия предполагает мониторинг состояния зданий, а также накладывает определенные ограничения на перестройку и капитальный ремонт здания.

Четыре объекта взяты "Дагнаследием" под охрану, решается вопрос о присвоении им статуса "объектов культурного наследия" с последующим включением в соответствующий реестр, сообщил руководитель агентства по охране культурного наследия Дагестана "Дагнаследие" Махач Мусаев. Сейчас идет речь лишь о прохождении этими объектами первого этапа проверки, а статус объектов культурного наследия им будет присвоен только после получения экспертного заключения, отметил он. "Сейчас они имеют статус выявленных объектов культурного наследия. Они пока еще не включены в реестр (объектов культурного наследия Дагестана – Прим. "Кавказского узла"), но уже находятся под охраной государства", - сообщил Мусаев корреспонденту "Кавказского узла".

Мусаев напомнил, что представители движения "Город наш" обращались в "Дагнаследие" с заявлением признать объектами культурного наследия пять объектов, однако в ходе исследования, недалеко от одного из заявленных общественниками объектов был выявлен еще один объект, представляющий культурную и архитектурную важность. Два объекта из пяти предложенных ативистами объектов были взяты под охрану государства ранее, указал он.

По его словам, после получения заключения экспертизы будет решаться вопрос о том, будут ли они включены в реестр и какой статус получит каждый из включенных в реестр объектов - муниципального, регионального или федерального значения. Вероятность, что эксперты примут решение не включать какой-либо из этих объектов в реестр культурного наследия республики есть, но она очень мала, отметил Мусаев.

В "Дагнаследие" поступают заявки на присвоение различным объектам статуса объектов культурного наследия, как общественных объединений и госструктур, так и от обычных граждан. В частности, недавно поступил запрос от мэрии Дербента о проведении проверки с последующим включением в реестр объектов культурного наследия Дагестана пяти объектов, отметил он