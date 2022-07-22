Сельчане в Армении потребовали решить проблему с подачей света и воды

22 июля 2022, 11:51

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Около 400 жителей села Акналич в Армавирской области Армении заблокировали сегодня трассу Ереван – Армавир из-за проблемы с регулярными отключениями подачи света и воды. Протестующие ответили отказом на требование полиции разблокировать дорогу, после чего между ними и силовиками произошла стычка.

Сегодня около 400 жителей села Акналич в Армавирской области Армении в знак протеста перекрыли трассу Ереван – Армавир, из-за чего она оказалась заблокирована. На дороге в обе стороны образовались длинные пробки из автомобилей, передал News.am.

Протестующие заявили, что они заблокировали трассу из-за регулярных проблем с перебоями подачи света и воды. Они уточнили, что подача воды прекращается после отключения электричества. Сельчане подчеркнули, что неоднократно жаловались на проблему властям, но, по их словам, от чиновников не последовало реакции, информировал сегодня Shamshyan.com.

Жители села потребовали встречи с министром экономики Армении и губернатором Армавирской области. На место акции протеста стянуты силовики. Полицейские попросили протестующих разблокировать дорогу, на что получили отказ. После этого между ними и силовиками возникла стычка, сказано в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что 15 июля жители сел Гетк и Гарибджанян Ширакской области перекрыли трассу Гюмри – Армавир, требуя обеспечить населенные пункты водой для полива насаждений. По их словам, из-за нерешенной проблемы с водоснабжением гибнет урожай.

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