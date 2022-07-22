Пляжи в Сочи закрыты из-за непогоды

22 июля 2022, 11:32

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В связи с сильными дождями пляжи в Сочи закрыты, сообщила сегодня администрация города-курорта. Местный оперштаб переведен на круглосуточное дежурство из-за ухудшения погоды.

Сочинские пляжи закрыты в связи с сильными дождями, сообщила пресс-служба мэрии курорта. В частности, по его словам, в Лазаревском районе выпало 23 миллиметра осадков, осадки наблюдаются в Центральном и Хостинском районах.

"Уровень воды в реках не приближается к опасным отметкам. Из-за сильных осадков наблюдаются локальные скопления воды в разных частях города. В частности, на федеральной дороге в направлении Лоо. Вода ушла естественным путем, затруднений движения из-за погодных условий на данном участке нет. На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Жителям и гостям курорта рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды. Пляжи города на данную минуту не работают", - приводит сегодня сообщение мэрии "Российская газета".

Межведомственный оперативный штаб перешёл на круглосуточное дежурство, аварийные бригады предприятий усилены, сообщил вечером 21 июля глава Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

"Синоптики предупреждают нас о резком ухудшении погоды, объявлено штормовое предупреждение. 22 и 23 июля ожидаются сильные дожди, что может привести к повышению уровня воды в реках и сходу селевых потоков. Над морем возможны смерчи. Порывы ветра превысят 20 метров в секунду… Мы уже приступили к повсеместному оповещению жителей, работают сиренно-речевые установки. Особое внимание – территориям у рек и водоёмов. Их мониторят сотрудники службы спасения, районных администраций, правоохранительного блока. На время действия штормового предупреждения необходимо отказаться от отдыха у воды и убрать оттуда свои автомобили. В зависимости от погодных условий будем принимать дополнительные решения о работе пляжей. Все хозяйствующие субъекты, предприятия санаторно-курортной отрасли предупреждены", - написал он.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Сочи переменная облачность без осадков, температура воздуха +22 градуса, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 23 июля ожидается слабый дождь, температура снизится до +19 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, в ночь на 24 июня в Сочи прошел сильный дождь, в населенных пунктах Солоники, Каткова Щель, Тхагапш, Большой Кичмай и Головинка Лазаревского района были подтоплены дома, не работали водопроводы, произошли обрывы ЛЭП. В 11 населённых пунктах района был введен локальный режим ЧС. Ущерб нанесен 98 домовладениям, в которых проживают 392 человека, сообщила администрация Сочи.

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