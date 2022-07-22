Полицейская машина. Фото: Денис Яковлев / Югополис

22 июля 2022, 12:23

Жительница Чечни получила срок за истязание детей

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд приговорил жительницу Чечни к 3 годам и 4 месяцам колонии, признав ее виновной в истязании двух детей своего пасынка.

Как сообщал "Кавказский узел", 53-летняя жительница Чечни, которую следователи заподозрили в истязании двух детей, в августе 2021 года была заключена под стражу.

Следствием и судом установлено, что в период с января по июль 2021 года 53-летняя жительница Чечни истязала детей своего пасынка, который проживал со своей семьей в доме отца. Когда женщина оставалась с детьми одна, она подвергала их физическому насилию и оскорбляла. Не менее пяти раз женщина заставляла детей принять предназначенный для назального применения препарат, имеющий противопоказания для детей до шести лет. Одному из пострадавших было три года, другому - четыре. Мать детей, поняв, что общение с мачехой мужа плохо сказывается на их состоянии, однажды оставила в детской комнате телефон с включенной видеокамерой и увидела, что они подвергаются насилию, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Чечне.

Жительница Чечни признана виновной по пунктам "а", "г" части 2 статьи 117 УК России (истязание, совершенное в отношении двух лиц, заведомо несовершеннолетних и находящихся для виновного в беспомощном состоянии). Ей назначено наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены исковые требования о взыскании в пользу потерпевших 100 тысяч рублей в качестве компенсации, сказано в сообщении, опубликованном 21 июля на сайте ведомства.

Максимальное наказание, предусмотренное частью 2 статьи 117 УК России, - лишение свободы на срок до семи лет.

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* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Следком заинтересовался истязанием детей в семье жителя Чечни", "Арестована подозреваемая в избиении ребенка жительница Чечни", "Семейная пара в Чечне осуждена за истязание детей".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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