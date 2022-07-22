Силовики сообщили подробности задержания замглавы Кировского района Махачкалы

22 июля 2022, 05:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

При задержании заместителя главы Кировского района Махачкалы Арсена Базанова полицейские обнаружили у него мефедрон, а также оружие и боеприпасы, сообщили в МВД.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 июля источники информировали, что силовики задержали заместителя главы Кировского района Махачкалы Арсена Базанова.

По данным МВД Дагестана, заместитель Кировского района Махачкалы Арсен Базанов был задержан полицейскими 20 июля примерно в 12.50 мск в Махачкале на улице Громова возле дома №40. При досмотре у него было обнаружено 13 пакетиков с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это мефедрон, 14,75 грамма.

"По имеющейся информации 36-летний мужчина хранил вещество с целью сбыта пока ещё неустановленному кругу лиц", – привел вечером 21 июля "Интерфакс" сообщение пресс-службы ведомства.

В машине Lexus LX570, на которой передвигался Базанов, силовики обнаружили и изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, глушителей и боеприпасов. Решается вопрос об избрании Базанову меры пресечения, сказано в сообщении.

Комментариев от адвокатов Арсена Базанова не поступало. На 05.35 мск 22 июля на сайте мэрии Махачкалы нет комментариев относительно сообщения МВД по Дагестану.

"Кавказский узел" также писал, что 27 июля 2021 года сотрудники ОМВД по Гунибскому району во время досмотра депутата на автодороге Чох - Коммуна - Гуниб обнаружили в кармане его брюк коноплю в значительном количестве. На депутата было заведено уголовное дело.

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