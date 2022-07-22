В Нагорном Карабахе возрождается туристическая отрасль

22 июля 2022, 03:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После "осенней войны" турпоток в Нагорный Карабах снизился на порядок, но в первом полугодии текущего года отрасль показала признаки возрождения. На территориях, оставшихся под контролем Степанакерта, открылись новые маршруты. За шесть месяцев непризнанную республику посетило на 63% больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года. 80% иностранных туристов приезжают из России, сообщил начальник отдела туризма при Минобразования Геворг Аракелян. После войны очень остро встал вопрос безопасности, считает основатель туристического клуба Crazy tours Artsakh Вадим Балаян.

В Минобразования Нагорного Карабаха (ведомство занимается в том числе и вопросами развития туризма) объявили о рассмотрении проекта туристических пассажироперевозок. "По объективным причинам министерство не успело рассмотреть проект в начале лета. На днях программа была утверждена, предстоит тендер на пассажироперевозки. С 1 августа программа Tour-bus начнет действовать", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель министра образования Лерник Ованнисян.

Начальник отдела туризма при Минобразования Геворг Аракелян отметил, что "из-за пандемии коронавируса и войны 2020 года было снижение количества иностранных туристов на 92% по сравнению с 2019 годом". По его словам, в 2019 году Нагорный Карабах посетило более 42 тысяч иностранцев. Сильный урон сфере туризма нанесла война 2020 года, так как в 2021 году было всего около 4 тысяч иностранных туристов.

"В первой половине текущего года Арцах посетило почти 2400 иностранных туристов, что на 63 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года. После войны 2020 года сферу туризма приходится поднимать с нуля. Около 80% природных и историко-культурных памятников, наиболее привлекательных туристических объектов, улучшение инфраструктуры и популяризация которых финансировались годами, было утрачено в результате войны. Если до войны 2020 года Арцах считался безопасным местом для туризма, то теперь это не так. Еще одна послевоенная проблема нашей туристической индустрии - это ужесточение визовой процедуры для иностранных граждан. Им теперь необходимо получать разрешение для въезда в представительстве Арцаха в Ереване. После войны 80% иностранных туристов к нам приезжают из России, так как им проще въехать в Арцах - они могут зарегистрироваться на пропускных пунктах, им не нужно регистрироваться в представительствах и ждать разрешения на въезд. Статистику приезжающих из Армении мы не ведем, но заметно, что активность есть", - отметил Аракелян.

Он отметил, что сейчас для туристов популяризируются альтернативные туристические места, и направляются средства на улучшение инфраструктуры. "Сфера туризма Арцаха имеет большой потенциал для развития сельского и экотуризма, пеших, познавательных, приключенческих, культурных и джип-туров. Разработаны новые маршруты для туристов в направлении Мартакертского, Аскеранского и Мартунинского районов. Издан новый туристический путеводитель, подготовлены дорожные знаки, сняты познавательные видеоролики, освещающие туристический потенциал, обновлены буклеты. Гандзасарский монастырь, Амарас, дом-музей Никола Думана остаются среди старых, хорошо зарекомендовавших себя туристических объектов. По согласованию с соответствующими органами был отобран перечень безопасных и туристически привлекательных мест. Это села Ванк, Колатак, Цмакаог, Астхашен, Айгестан и монастырь Бовурхан в южной части", - рассказал Аракелян.

Он добавил, что "во время пандемии в Арцахе активизировался внутренний туризм, и эта тенденция продолжается в послевоенный период. По его словам, внутренние туры организуются частными лицами, любителями путешествовать по своей стране, общественными организациями или туроператорами.

Представитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что ведутся переговоры по восстановлению доступа армянских паломников в Дадиванк.

"Много лет назад я начал путешествовать по Арцаху, потому что люблю свою Родину, и у меня появилась такая возможность. А в 2017 году начал выкладывать в соцсети фотографии мест, которые посещал. В основном это места, неизвестные туристам. Люди не верили, что в Арцахе есть другие исторические, архитектурные, духовные, культурные и природные памятники и объекты, которые не уступают уже известным туристическим маршрутам. Появились желающие пойти со мной в поход. Мои походы с группой добровольцев стали еженедельными", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Степанакерта, основатель туристического клуба Crazy tours Artsakh Вадим Балаян.

"Во время пандемии внутренний туризм стал развиваться как никогда, однако после войны 2020 года сферу туризма в Арцахе приходится восстанавливать с нуля. В результате войны потеряны территории и большинство значимых достопримечательностей. Очень остро встал вопрос безопасности - сейчас приходится тщательно выбирать маршруты походов. После войны мне пришлось открывать новые маршруты, потому что желающих совершать походы не убавилось. У нас есть шансы внутренний туризм поднять на высокий уровень и постепенно привлекать иностранных туристов", - считает Балаян.

В общине Ашан Мартунинского района Нагорного Карабаха по инициативе школьного учителя Армана Газаряна и учеников открыта туристическая тропа к старинной церкви Св.Богородицы. Он сообщил, что все работы взрослые и школьники выполняли добровольно, на волонтерской основе. Цель программы "Тропа в будущее" - развить внутренний туризм в районе и привлечь туристов.

"Есть автомобильная дорога, ведущая к церкви, но обустроенной дороги для пешего похода не было. Инициатива школьников создать туристическую тропу была положительно воспринята жителями общины. Вместе со школьниками они принимали активное участие в очищении и обустройстве тропы. Скоро начнем организовывать пешие походы с привлечением туристов. А жители смогут продавать туристам продукты местного производства", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Газарян.

Педагог считает, что село Ашан можно включить в турмаршруты, как по программе Tour-Bus, так и в те программы, что организуют пешие походы.

Студентки Лилит Саргсян и Армине Микаелян в прошлые сезоны несколько раз посещали на автобусах местные достопримечательности.

"Это очень хорошая программа. Новые знакомства в поездке, общение. Мы ждем, когда программа начнет работать. В министерстве нам обещали, что скоро", - заметила Саргсян.

"Воспользуюсь программой Tour-Bus, когда она заработает. А пока каждое воскресенье хожу в пешие походы с разными группами. Смотрю в социальной сети объявления. Туристические клубы или агентства предлагают походы. Выбираю тот маршрут, который мне нравится. Звоню, договариваюсь и начинаю собирать рюкзак. При желании у каждого есть возможность выйти на природу. Предложений много", - сообщил Андраник Петросян.

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