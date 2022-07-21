"Важные истории"* описали практику скрытой мобилизации на юге России

21 июля 2022, 21:28

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Через госпортал "Работа России" власти ищут более 22 тысяч военнослужащих, на регионы юга и Северного Кавказа приходится более 3 600 вакансий. Ростовская область является лидером по числу таких вакансий, сообщили "Важные истории"*.

Как писал "Кавказский узел", регулярно появляется информация об отправке на Украину добровольцев. Так, глава Чечни Рамзан Кадыров часто сообщает об отправке для участия в спецоперации из Чечни отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов страны. Кроме того, 18 мая он объявил, что около 3000 чеченских бойцов отправлено на Украину с начала военной спецоперации. 10 июля Рамзан Кадыров назвал сплетнями сведения о принуждении жителей Чечни воевать на Украине.

В созданной федеральной службой по труду и занятости государственной базе вакансий "Работа России" опубликованы вакансий о приеме на контрактную службу. 2 075 вакансий - больше, чем в других регионах страны, открыто для приема на контрактную службу в Ростовской области. В середине июня через госпортал "Работа России" власти искали более 22,2 тысячи военнослужащих, сообщило сегодня в своем Telegram-канале издание "Важные истории"*.

В целом по регионам Юга и Северного Кавказа через биржу труда ищут более 3 600 контрактников: 690 вакансий открыто в Краснодарском крае, 588 в Волгоградской области, 124 на Ставрополье, 103 в Чечне, 60 в Северной Осетии и 12 в Калмыкии, говорится в публикации на сайте издания "Важные истории"*. Власти не объявляют мобилизацию, но продолжают массово набирать контрактников и сразу же отправлять их на Украину, чтобы компенсировать нехватку людей, считает издание.

"Службы занятости - лишь вспомогательный канал вербовки. Контрактники всегда набирались главным образом из призывников: им регулярно в течение службы предлагают заключить контракт", - процитировало военного эксперта Павла Лузина издание.

Контрактники не обязаны ехать в Украину, но если есть приказ, отказаться от его выполнения сложно, объяснил Павел Лузин. "Отказаться от выполнения приказа можно только через рапорт, а такой рапорт - черная метка для военнослужащего, это превратит службу до истечения контракта в ад. Это же в военкомате вам расписывают, как на военной службе прекрасно, как вы там все решаете и как важно ваше мнение. На деле армия - коллективный организм, и вы либо с коллективом, либо против, но тогда и коллектив против вас", - пояснил эксперт.

Согласно данным госпортала "Работа России", в Ростовской области военнослужащим рядового и сержантского состава предлагают при службе по контракту от 80 000 до 200 тысяч рублей, в Чечне военнослужащим на должностях младшего командного состава предлагают от 25 до 100 тысяч рублей, в Краснодарском крае - от 15 до 45 тысяч рублей. Военнослужащим в Астраханской области предлагают от 20 тысяч рублей, Ставропольском крае - от 22 до 41 тысячи рублей.

Напомним, 3 июня военный суд в Чечне назначил десять суток ареста сотруднику военной комендатуры Али Мусаеву из-за его отказа ехать в командировку "в район выполнения специальных задач".

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