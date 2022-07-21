Жители трех высокогорных районов Дагестана отрезаны от внешнего мира

21 июля 2022, 18:17

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Обвал грунта на трассе республиканского значения заблокировал проезд в села Докузпаринского района, а так же в Ахтынский и Рутульский район. Дагавтодор отчитался о начале работ по расчистке дороги.

В Докузпаринском районе на автомобильной дороге республиканского значения Магарамкент - Ахты - Рутул произошел обвал грунта. В результате транспортное сообщение прервано с населенными пунктами Докузпаринского района, с Ахтынским и Рутульским районами, сообщил сегодня Дагавтодор.

Дорога перекрыта на протяжении 120 метров. "Ориентировочный объем земляных работ по расчистке обвала – более 5 тысяч кубометров. Повреждены асфальтобетонное покрытие проезжей части, обочина и элементы обустройства дороги", – говорится в сообщении в Telgram-канале ведомства.



Работы по расчистке начались в 15.00 мск после переброски подрядной организацией техники к месту обвала, отмечается в другом сообщении в Telegram-канале ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 17 июня на этой трассе также произошел обвал грунта, транспортное сообщение было восстановлено по временной схеме к полудню 18 июня.

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