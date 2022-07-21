21 июля 2022, 18:17

Жители трех высокогорных районов Дагестана отрезаны от внешнего мира

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Обвал грунта на трассе республиканского значения заблокировал проезд в села Докузпаринского района, а так же в Ахтынский и Рутульский район. Дагавтодор отчитался о начале работ по расчистке дороги.

В Докузпаринском районе на автомобильной дороге республиканского значения Магарамкент - Ахты - Рутул произошел обвал грунта. В результате  транспортное сообщение прервано с населенными пунктами Докузпаринского района, с Ахтынским и Рутульским районами, сообщил сегодня Дагавтодор. 

Дорога перекрыта на протяжении 120 метров. "Ориентировочный объем земляных работ по расчистке обвала – более 5 тысяч кубометров. Повреждены асфальтобетонное покрытие проезжей части, обочина и элементы обустройства дороги", – говорится в сообщении в Telgram-канале ведомства. 

Работы по расчистке начались в 15.00 мск после переброски подрядной организацией  техники к месту обвала, отмечается в другом сообщении в Telegram-канале ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 17 июня на этой трассе также произошел обвал грунта, транспортное сообщение было восстановлено по временной схеме к полудню 18 июня.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Восстановлено прерванное оползнями транспортное сообщение с 15 селами Дагестана", "Таможенный пост "Казбеги" временно прекратил работу из-за непогоды", "Жители 13 сел в Дагестане отрезаны от мира после обвала горных пород".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

22 июля 2022, 02:54

  • Дошли до суда дела по мошенничеству со средствами маткапитала в Дагестане

    Переданы в суд уголовные дела по обвинению сотрудников отделов ЗАГСа, территориальных управлений пенсионного фонда и местных жительниц. Тринадцать дагестанок обвиняются в изготовлении подложных свидетельств о рождении детей, которые использовались для получения сертификата на материнский капитал в территориальных управлениях пенсионного фонда республики.

22 июля 2022, 01:54

22 июля 2022, 00:54

21 июля 2022, 23:54

21 июля 2022, 23:15

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