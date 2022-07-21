Крыльцо Пятигорской городской больницы. Фото https://www.pgb2.ru/

21 июля 2022, 13:54

Главный врач больницы в Пятигорске заподозрен в необоснованной трате 34 миллионов

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший главный врач Пятигорской городской больницы подозревается в необоснованном расходовании более 34 миллионов рублей по договору аренды медицинского аппарата, стоимость которой была явно завышена.

По данным следствия, в августе 2019 года подозреваемый дал незаконное указание своему заместителю заключить договор аренды ангиографа по явно завышенной стоимости. "Противоправные действия бывшего главного врача повлекли необоснованное расходование денежных средств обязательного медицинского страхования на сумму более 34 миллионов рублей", - сообщило Следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено дело о превышении полномочий (пункт "б" части 3 статьи 286 УК России). Оно соединено с ранее возбужденным в отношении него делом о получении взятки (статья 290 УК России). Подозреваемый находится под стражей, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле пять врачей на Ставрополье были обвинены по делу о взятках за оформление инвалидности.

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Примечание:

"Бывший глава Минстроя Ставрополья арестован по шестому уголовному делу", "Главврачи двух ставропольских больниц заподозрены во взяточничестве", "Глава филиала бюро медэкспертизы на Ставрополье заподозрена в превышении полномочий".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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