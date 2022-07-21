Армянские правозащитники призвали ООН обратить внимание на действия Азербайджана

21 июля 2022, 14:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Комитет по ликвидации расовой дискриминации ООН должен призвать азербайджанские власти привлечь к ответственности виновных в разжигании ксенофобии и расизма, а также в военных преступлениях, и обеспечить защиту армянского культурного и исторического наследия на подконтрольных Азербайджану территориях, сказано в докладе пяти правозащитных организаций. ООН придерживается политики двойных стандартов, заявили участники ереванской дискуссии.

Как писал "Кавказский узел", Армения подала жалобу в Международный суд ООН против Азербайджана, в которой указала на нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В жалобе говорится, что Азербайджан на протяжении десятилетий подвергает Армению расовой дискриминации, которая выражается в том числе в массовых убийствах и пытках пленных, говорится в сообщении, опубликованном 16 сентября на сайте Международного суда ООН. 23 сентября 2021 года Азербайджан направил встречный иск, указав, что Армения систематически нарушает "Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации".

Международный суд ООН принял постановления о временных мерах по жалобам Армении и Азербайджана и потребовал, чтобы обе страны пресекали разжигание расовой ненависти и проявления дискриминации. Судьи призвали азербайджанские власти не допускать вандализма и осквернения армянского культурного наследия, а также защитить от насилия лиц, захваченных в ходе конфликта, говорится в сообщении от 7 декабря 2021 года на сайте ООН.

Армянские правозащитники подготовили доклад о нарушении Азербайджаном конвенции о расовой дискриминации. Доклад будет представлен в рамках августовской 107-й сессии Комитета по ликвидации расовой дискриминации ООН. Авторами доклада выступили правозащитные организации "Защита прав без границ", фонд "Открытое общество"*, антикоррупционный центр Transparency International**, Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи и "Фонд защиты и развития прав". Правозащитники, в частности, собрали факты нарушения прав человека и гуманитарного права в ходе войны в Нагорном Карабахе в 2020 году, уничтожения и фальсификации армянского культурного наследия Нагорного Карабаха, ксенофобской политики властей Азербайджана.

"Эта ксенофобская политика обострилась в контексте боевых действий 2016 и 2020 годов и его последствий против Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла") и ее населения. Азербайджан не выполнил рекомендации комитета и не устранил замечания от 10 июня 2016 года, что привело к более серьезным проявлениям армянофобии в Азербайджане и нарушения обязательств по конвенции", - сказано в докладе.

Авторы доклада напомнили, что в заключительных замечаниях по Азербайджану комитет выразил обеспокоенность по поводу "неоднократных и безнаказанных подстрекательств политиками в отношении карабахского конфликта, и их негативном воздействии на общественное мнение об армянах". "За отчетный период ситуация ухудшилась и достигла своего пика во время 44-дневной войны в 2020 году и после нее. Несмотря на рекомендации комитета, власти Азербайджана не только не осудили и не провели расследование случаев подстрекательств, но и поощряли такое поведение на самом высоком уровне", - указано в документе.

В частности, во время 44-дневной войны в 2020 году президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал армян "животными", заявив также, что "мы изгоняем армян, как собак", отмечено в нем. "Это оскорбление впоследствии приобрело популярность в Азербайджане, показывая степень враждебности и ксенофобии в азербайджанском обществе. В этом контексте стоит подчеркнуть заявление Минобороны Азербайджана о производстве БПЛА под названием Iti Qovan, что переводится как "охотник за собаками"", - указали авторы доклада.

В докладе приводятся десятки фактов убийства, пыток и внесудебных казней армян, военные преступления, в частности, обезглавливание армянских солдат и мирных жителей, а также надругательства над их телами во время войн 2016 и 2020 годов. Исполнители этих преступлений остались безнаказанны, заявили авторы доклада.

Авторы доклада рекомендовали комитету настоятельно призвать власти Азербайджана положить конец разжиганию ксенофобии и расизма, привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях и обеспечить защиту армянского культурного и исторического наследия на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.

Доклад охватывает не только 44-дневнюю войну в Арцахе 2020 года, но и нарушения Азербайджаном конвенции в четырехдневной войне 2016 года, заявила 21 июля в ходе дискуссии в ереванском Клубе общественной журналистики "Медиа Центр" эксперт по правовым вопросам общественной организации "Защита прав без границ" Анна Меликян.

В отчете представлены нарушения прав человека и гуманитарного права против жителей Нагорного Карабаха, отметила она. "Логика доклада исходит из обязательств, взятых Азербайджаном в рамках конвенции и международного права. Нарушения касаются риторики ненависти, в том числе на уровне президента, нарушений права на жизнь и здоровья армян, которые оказались в плену как в ходе боевых действий, так и до этого, а также проблема уничтожения армянского культурного наследия Арцаха", - привел слова Меликян корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на запись дискуссии в Facebook*.

Доклад под названием "Икорная дипломатия. Как Азербайджан заставил замолчать Совет Европы" международная неправительственная структура "Европейская инициатива стабильности" ESI опубликовала в мае 2012 года. В 36-страничном докладе европейские аналитики рассказывали о том, как азербайджанские власти влияли на европейских политиков, и в частности депутатов ПАСЕ, чтобы те закрывали глаза на нарушения прав человека в Азербайджане. Также в исследовании, которое опубликовано на сайте организации, говорится, что Азербайджану удалось "превратить международный мониторинг в театральное представление". Среди рычагов влияния в исследовании указывалось одаривание депутатов ПАСЕ осетровой икрой. 17 декабря 2016 года на сайте European Stability Initiative (ESI) было опубликовано расследование "Икорная дипломатия – 2" о практике подкупа азербайджанскими политиками депутатов ПАСЕ с целью принятия выгодных для официального Баку решений.Эти депутаты голосовали против резолюций и докладов ПАСЕ, осуждающих нарушения прав человека в Азербайджане, заявила ESI.

ООН обязано прикладывать усилия для нормализации межэтнических отношений, но в последнее время ведет политику двойных стандартов и закрывает глаза на действия Азербайджана, заявил в ходе дискуссии глава общественной организации "Во имя Гадрута" Левон Айрян. По его словам, это дает повод сомневаться в беспристрастности чиновников ООН. Не исключается, что такая политика является следствием "икорной дипломатии" и подкупа чиновников ООН, считает глава общественной организации.

"Очень часто международные структуры ради собственной выгоды закрывают глаза на преступления. В частности, ЕС подписал с Азербайджаном меморандум о поставках азербайджанского газа, игнорируя нарушения Азербайджаном международного права", - отметил он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали в Баку меморандум об энергетическом сотрудничестве. Среди прочего в документе речь идет об удвоении мощностей Южного газового коридора (ЮГК). Импорт азербайджанского природного газа в Евросоюз (ЕС) вырастет до 20 миллиардов кубических метров в год к 2027 году.

Международные структуры сводят урегулирование конфликта к решению гуманитарных проблем, пытаясь обойти политическую составляющую вопроса, добавил Айрян. "Но в чем тогда заключается роль этой международной организации, призванной решать межэтнические проблемы?" - задался вопросом глава общественной организации.

Он отметил, что корни этнического конфликта уходят в десятилетия и обусловлены стремлением пришлых тюркских племен уничтожить коренное население. "Россия поддерживает Азербайджан. Более того, придерживается принципа «разделяй и властвуй», который позволяет ей использовать этнический конфликт как инструмент давления", - считает Айрян.

Гражданский активист из Арцаха Артавазд Степанян отметил, что беженцы из Нагорного Карабаха неоднократно поднимали перед ереванским офисом ООН проблему возвращения в свои дома. "В трехстороннем заявлении есть положение о возвращении беженцев под эгидой ООН. Но никаких подвижек в этом вопросе нет", - отметил он в ходе дискуссии.

"Кавказский узел" также писал, что беженцы из Нагорного Карабаха 6 июля начали сидячий пикет перед зданием правительства Армении с требованием предоставить им официальный статус. Они считают, что власти Армении игнорируют их требование по политическим мотивам. 8 июля прошла акция перед офисом ООН в Ереване , беженцы потребовали предоставить официальный статус людям, которые покинули территории, перешедшие под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Какие территориальные изменения произошли в итоге, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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