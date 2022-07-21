Судейский молоток. Фото: Федор Обмайкин / Югополис

21 июля 2022, 13:15

Дело о мошенничестве главы сельсовета в Дагестане дошло до суда

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший глава Чохского сельсовета обвинен в махинациях с участками на 1,5 миллиона рублей и пособничестве в мошенничестве с выплатой фиктивному работнику. 

Как сообщал "Кавказский узел", глава муниципального образования "сельсовет Чохский" был задержан в октябре 2021 года по делу о махинациях с земельными участками. Советский райсуд Махачкалы поместил его под стражу.

По версии следствия, в 2014-2015 годах бывший глава сельсовета подделал выписку из похозяйственной книги, на основании которой смог зарегистрировать право собственности на четыре земельных участка площадью 25 500 квадратных метров и общей рыночной стоимостью свыше 1,5 миллиона рублей. Кроме того, в период с 2016 по 2019 год он посодействовал главному бухгалтеру администрации сельсовета в хищении бюджетных денег, заверив подписью и печатью подложные договоры аренды транспортного средства с местным жителем и ведомости на выплату ему зарплаты в 180 тысяч рублей. При этом прописанные в договоре работы мужчина не выполнял, а главный бухгалтер получил в кассе администрации 180 тысяч рублей, которые присвоил, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Бывший глава сельсовета обвинен в мошенничестве и посредничестве в мошенничестве (часть 3 статьи 159 и часть 5 статьи 33, часть 3 статьи 159 УК России). Дело передано в суд. На присвоенные им земельные участки наложен арест. Главный бухгалтер администрации сельсовета ранее был осужден по делу о мошенничестве, сказано в сообщении, опубликованном 20 июля на сайте ведомства.

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Примечание:

"Сергей Меликов дал показания по делу о мошенничестве с квартирой в Подмосковье", "Дело о хищении при ремонте водопровода в Дагестане дошло до суда", "Пять жителей Махачкалы заподозрены в неправомерном получении грантов".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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