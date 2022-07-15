Флаги ЕС и Грузии. Фото https://media.az/politics/1067868265/evrokomissiya-otlozhila-rassmotrenie-predostavleniya-gruzii-statusa-kandidata-v-chleny-es/

15 июля 2022, 12:47

Заключение о заявке Грузии на вступление в ЕС

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Грузия, в соответствии с Конституцией страны, подала официальную заявку на вступление в Европейский союз 3 марта 2022 года. 23 июня на саммите ЕС было решено, что республика получит статус кандидата только после выполнения ряда условий/приоритетов. Оценка выполнения будет сделана не ранее 2023 года. "Кавказский узел" публикует текст заключения Еврокомиссии, принятого саммитом.

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Заключение о заявке Грузии на вступление в ЕС

17 июня 2022 года, Брюссель

ВВЕДЕНИЕ

Со момента провозглашения независимости Грузия четко выразила свои европейские устремления. Стремление вступить в ЕС включено в Конституцию Грузии и поддерживается народом Грузии (83 % грузин одобряют вступление в ЕС 1) и по всему политическому спектру. Это стало движущей силой ряда ключевых реформ, основанных на европейских ценностях и стандартах. Приверженность Грузии продвижению на её европейском пути была подчеркнута первоначальным намерением правительства подать заявку в 2024 году.

Заявка на вступление

В этом заключении Комиссия оценивает заявку Грузии на основе ее потенциала соответствовать критериям, установленным Европейским советом в Копенгагене в 1993 году, а также в Мадриде в 1995 году, в первую очередь в отношении административного потенциала страны. В заключении также учитываются усилия Грузии по выполнению своих обязательств по соглашению об ассоциации, также связанных с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли. На более позднем этапе Комиссия проанализирует влияние присоединения Грузии на области политики ЕС.

В целом в отношении политических критериев Грузия создала основу для достижения стабильности институтов, обеспечивающих демократию, верховенство права, права человека, уважение и защиту меньшинств, даже с учетом того, что недавние события подрывают прогресс страны.

Что касается экономических критериев, то Грузия добилась хорошего уровня макроэкономической стабильности при прочной экономической политике и благоприятной деловой среде. В целях улучшения функционирования рыночной экономики необходимы дальнейшие реформы и инвестиции для обеспечения долгосрочного инклюзивного роста и внешней конкурентоспособности. Для того, чтобы укрепить способность страны противостоять конкурентному давлению в ЕС, Грузии необходимо, в частности, укрепить человеческий капитал (особенно посредством реформы образования), чтобы обеспечить наличие навыков для рынка труда и инновационности, укрепить физическую инфраструктуру, включая производство возобновляемой энергии и транспортную инфраструктуру, а также доступ к глобальным производственно-сбытовым связям.

Что касается способности выполнять обязательства, связанные с членством, то Грузия с 2016 г. работает над осуществлением Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли (AA/DFCTA). В этих соглашениях уже предусмотрены обязательства по беспрецедентному объему законодательных норм ЕС (acquis). Грузия во многих областях постепенно приблизилась к существенным элементам законодательных норм ЕС (acquis). Она в общем достигла положительных результатов в этом направлении, хотя в одних секторах достигнуто больше чем в других. В целом, Грузия заложила прочную основу для дальнейшего согласования. 

Выводы и рекомендации

Поэтому Комиссия рекомендует Совету предоставить Грузии перспективу стать членом Европейского союза.

Комиссия рекомендует предоставить Грузии статус кандидата после решения следующих приоритетных задач:

  • решить вопрос политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями в духе соглашения от 19 апреля;
  • гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов, укрепление их независимой и эффективной подотчетности, а также функций демократического надзора за ними; дальнейшее совершенствование избирательной правовой базы, устранение всех недостатков, выявленных ОБСЕ / БДИПЧ и Советом Европы / Венецианской комиссией в этих процессах;
  • принять и претворить в жизнь прозрачную и эффективную стратегию судебной реформы и план действий на период после 2021 г. на основе широкого, всеобъемлющего, межпартийного процесса консультаций; обеспечить полную и подлинную независимость судебной системы, которая была бы ответственной и беспристрастной по всей цепочке судебной системы, а также обеспечивала бы разделение властей; в частности, обеспечить надлежащее функционирование и честность всех судебных и прокурорских учреждений, в частности Верховного суда, и устранить любые выявленные недостатки, включая назначение судей всех уровней и Генерального прокурора; провести основательную реформу Высшего совета юстиции и назначить остальных членов Высшего совета. Все эти меры должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии;
  • укрепить независимость Агентства по борьбе с коррупцией, объединяющего все ключевые функции по борьбе с коррупцией, в частности для тщательного рассмотрения дел о коррупции на высоком уровне; обеспечить новую Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных ресурсами, соизмеримыми с их мандатами, и обеспечить их институциональную независимость;
  • выполнить обязательство по деолигархизации с целью ограничения чрезмерного влияния корыстных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь;
  • активизировать борьбу с организованной преступностью на основе подробных оценок угроз, в частности путем обеспечения тщательного расследования и судебного преследования, и продемонстрировать достоверные результаты судебных преследований и вынесенных обвинительных приговоров; гарантировать подотчетность и надзор за деятельностью правоохранительных органов;
  • активизировать усилия по обеспечению свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды для СМИ, особенно путем обеспечения того, чтобы уголовные процедуры, возбужденные против владельцев средств массовой информации, соответствовали самым высоким правовым стандартам, а также путем проведения беспристрастных, эффективных и своевременных расследований в случаях угроз безопасности журналистов и других работников СМИ;
  • принять оперативные меры по усилению защиты прав человека уязвимых групп населения, в том числе путем более эффективного привлечения к судебной ответственности виновных и подстрекателей к насилию;
  • в частности, консолидировать усилия по укреплению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин;
  • обеспечить участие гражданского общества в процессах принятия решений на всех уровнях;
  • принять законодательство, чтобы грузинские суды при рассмотрении дел самостоятельно учитывали решения Европейского суда по правам человека;
  • обеспечить, чтобы в процессе назначения нового государственного защитника (омбудсмена) предпочтение было отдано независимому лицу и чтобы этот процесс проводился на прозрачной основе; обеспечить эффективную институциональную независимость этого учреждения.

Комиссия будет следить за прогрессом Грузии в решении этих приоритетных задач и подготовит соответствующий отчёт к концу 2022 г.

Процесс вступления в ЕС по-прежнему основывается на установленных критериях и условиях. Это позволяет любой стране в этом процессе продвигаться на этом пути на основе собственных достоинств, но также означает, что шаги в направлении ЕС могут быть обращены вспять, если основополагающие условия не выполняются.

Сроки / ключевые даты

3 марта 2022 г. Грузия представила заявку на вступление в Европейский союз. Заявка была представлена в контексте агрессивной войны России против Украины. 7 марта 2022 г. Совет Европейского союза попросил Комиссию представить свое заключение относительно этой заявки. Главы государств и правительств ЕС одобрили это решение на неформальной встрече лидеров в Версале 2. Грузия получила вопросники 11 апреля 2022 г. (по политическим и экономическим критериям) и 19 апреля (по главам законодательства ЕС (acquis)) и представила свои ответы соответственно 2 мая и 10 мая.

Источник: пресс-комната Европейского союза - https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ru/qanda_22_3800

  1. По данным опроса Национального демократического института от января 2022 г.
  2. 20220311-versailles-declaration-en.pdf (europa.eu)

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