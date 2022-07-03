03 июля 2022, 21:05
Лука Чорголашвили
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Выполнил гуманитарную миссию – спас жизнь человека, оказавшегося под завалами после обрушения жилого дома
Деятельность в 2021 году
8 октября в центре Батуми в результате взрыва 1 обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. Сотрудник муниципального предприятия «Батумская вода» Лука Чорголашвили узнал о произошедшем после звонка, поступившего на номер его службы, занимающейся городским водоснабжением. Вместе с техникой он первым подъехал к развалинам дома 2.
В начале спасательных работ он узнал, что в развалинах обнаружен живой человек, но обратил внимание, что постоянный контакт спасатели с ним не поддерживают. Не в силах ждать, Лука трижды подходил к месту, откуда доносился голос о помощи, и общался с пострадавшим по имени Звиад.
Лука не мог видеть его, но услышав отчаяние в словах оказавшегося под бетонными завалами мужчины, сказал ему, чтобы не терять контакт: «Я тебя вижу. Не теряй рассудка. Видишь, ты застрял… головой не можешь повернуть, и поэтому не можешь видеть меня. Не бойся, мы скоро до тебя доберемся».
По словам Чонголашвили, спасательные службы не подпускали к месту посторонних, но ему удалось уговорить сделать исключение для него Лука никогда не был спасателем и не проходил специальной подготовки, но в течение следующих 29 часов 3 участвовал в операции по спасению пострадавших.
Продвижение спасателей сверху, со стороны завалов, было достаточно медленным, наступил вечер. Обычные средства не приближали к спасению человека и Лука, имевший опыт подземных работ 4, предложил срывать и убирать землю снизу 5. Несмотря на высказанные опасения, спасатели согласились с его доводами, и в результате Звиада удалось спасти.
Всего в трагедии в Батуми погибли 9 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Звиад Тавдгиридзе остался единственным выжившим 6, кого удалось спасти из-под завалов обрушенного дома.
Биография
Родился в 1983 году в Сухуми (Абхазская ССР). В детстве пережил войну в Абхазии. Семья бежала из Абхазии во время боев за Сухуми 7.
Живет в Батуми.
Профессиональная и общественная деятельность
Работает водопроводчиком в «Батумская вода» 8.
Примечания
- ბათუმის ტრაგედიის სახალხო მაშველი // მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია, 15 октября 2021 года
- // Batumelebi.ge, 15 октября 2021 года
- Там же
- EXCLUSIVE: ბათუმის ტრაგედიის ერთადერთი გადარჩენილი თავისმა გადამრჩენელმა მოინახულა – ფოტო საავადმყოფოდან // Primetime.ge, 16 октября 2021 года
- EXCLUSIVE: ტრაგედიის უცნობი გმირი ბათუმიდან - https://www.facebook.com/watch/?v=237916531695439
- „ამოვაჭრევინე "სინკარი", შევედით და ადამიანს ზურგზე მოვკიდე ხელი, როცა იგრძნო, შევეხეთ, მეორედ დაიბადა“- გაიცანით ლუკა, რომელმაც ბათუმის ტრაგედიისას 29 საათი შეუსვენებლად იმუშავა // Exclusive TV, 15 октября 2021 года
- "გეხვეწებით, როგორმე სინათლე დამანახვეთო..." // GzaPress, 31 октября 2021 года
- Сайт предприятия - http://web.bats.ge:8000/ka/about/