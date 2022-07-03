03 июля 2022, 21:05

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Выполнил гуманитарную миссию – спас жизнь человека, оказавшегося под завалами после обрушения жилого дома

Деятельность в 2021 году

8 октября в центре Батуми в результате взрыва обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. Сотрудник муниципального предприятия «Батумская вода» Лука Чорголашвили узнал о произошедшем после звонка, поступившего на номер его службы, занимающейся городским водоснабжением. Вместе с техникой он первым подъехал к развалинам дома .

В начале спасательных работ он узнал, что в развалинах обнаружен живой человек, но обратил внимание, что постоянный контакт спасатели с ним не поддерживают. Не в силах ждать, Лука трижды подходил к месту, откуда доносился голос о помощи, и общался с пострадавшим по имени Звиад.

Лука не мог видеть его, но услышав отчаяние в словах оказавшегося под бетонными завалами мужчины, сказал ему, чтобы не терять контакт: «Я тебя вижу. Не теряй рассудка. Видишь, ты застрял… головой не можешь повернуть, и поэтому не можешь видеть меня. Не бойся, мы скоро до тебя доберемся».

По словам Чонголашвили, спасательные службы не подпускали к месту посторонних, но ему удалось уговорить сделать исключение для него Лука никогда не был спасателем и не проходил специальной подготовки, но в течение следующих 29 часов участвовал в операции по спасению пострадавших.

Продвижение спасателей сверху, со стороны завалов, было достаточно медленным, наступил вечер. Обычные средства не приближали к спасению человека и Лука, имевший опыт подземных работ , предложил срывать и убирать землю снизу . Несмотря на высказанные опасения, спасатели согласились с его доводами, и в результате Звиада удалось спасти.

Всего в трагедии в Батуми погибли 9 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Звиад Тавдгиридзе остался единственным выжившим , кого удалось спасти из-под завалов обрушенного дома.

Биография

Родился в 1983 году в Сухуми (Абхазская ССР). В детстве пережил войну в Абхазии. Семья бежала из Абхазии во время боев за Сухуми .

Живет в Батуми.

Профессиональная и общественная деятельность

Работает водопроводчиком в «Батумская вода» .

Примечания