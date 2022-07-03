Лука Чорголашвили. Скриншот видео https://www.facebook.com/watch/?v=373950714415654

03 июля 2022, 21:05

Лука Чорголашвили

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Выполнил гуманитарную миссию – спас жизнь человека, оказавшегося под завалами после обрушения жилого дома

Деятельность в 2021 году

8 октября в центре Батуми в результате взрыва 1 обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. Сотрудник муниципального предприятия «Батумская вода» Лука Чорголашвили узнал о произошедшем после звонка, поступившего на номер его службы, занимающейся городским водоснабжением. Вместе с техникой он первым подъехал к развалинам дома 2.

В начале спасательных работ он узнал, что в развалинах обнаружен живой человек, но обратил внимание, что постоянный контакт спасатели с ним не поддерживают. Не в силах ждать, Лука трижды подходил к месту, откуда доносился голос о помощи, и общался с пострадавшим по имени Звиад.

Лука не мог видеть его, но услышав отчаяние в словах оказавшегося под бетонными завалами мужчины, сказал ему, чтобы не терять контакт: «Я тебя вижу. Не теряй рассудка. Видишь, ты застрял… головой не можешь повернуть, и поэтому не можешь видеть меня. Не бойся, мы скоро до тебя доберемся».

По словам Чонголашвили, спасательные службы не подпускали к месту посторонних, но ему удалось уговорить сделать исключение для него Лука никогда не был спасателем и не проходил специальной подготовки, но в течение следующих 29 часов 3 участвовал в операции по спасению пострадавших.

Продвижение спасателей сверху, со стороны завалов, было достаточно медленным, наступил вечер. Обычные средства не приближали к спасению человека и Лука, имевший опыт подземных работ 4, предложил срывать и убирать землю снизу 5. Несмотря на высказанные опасения, спасатели согласились с его доводами, и в результате Звиада удалось спасти.    

Всего в трагедии в Батуми погибли 9 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Звиад Тавдгиридзе остался единственным выжившим 6, кого удалось спасти из-под завалов обрушенного дома.

Биография

Родился в 1983 году в Сухуми (Абхазская ССР). В детстве пережил войну в Абхазии. Семья бежала из Абхазии во время боев за Сухуми 7.

Живет в Батуми.

Профессиональная и общественная деятельность

Работает водопроводчиком в «Батумская вода» 8.

Примечания

  1. ბათუმის ტრაგედიის სახალხო მაშველი // მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია, 15 октября 2021 года
  2. რას იხსენებს კაცი, რომელმაც ბათუმში ჩამონგრეული კორპუსის ნანგრევებში 29 საათი იმუშავა // Batumelebi.ge, 15 октября 2021 года
  3. Там же
  4. EXCLUSIVE: ბათუმის ტრაგედიის ერთადერთი გადარჩენილი თავისმა გადამრჩენელმა მოინახულა – ფოტო საავადმყოფოდან // Primetime.ge, 16 октября 2021 года
  5. EXCLUSIVE: ტრაგედიის უცნობი გმირი ბათუმიდან - https://www.facebook.com/watch/?v=237916531695439
  6. „ამოვაჭრევინე "სინკარი", შევედით და ადამიანს ზურგზე მოვკიდე ხელი, როცა იგრძნო, შევეხეთ, მეორედ დაიბადა“- გაიცანით ლუკა, რომელმაც ბათუმის ტრაგედიისას 29 საათი შეუსვენებლად იმუშავა // Exclusive TV, 15 октября 2021 года
  7. "გეხვეწებით, როგორმე სინათლე დამანახვეთო..." // GzaPress, 31 октября 2021 года
  8. Сайт предприятия - http://web.bats.ge:8000/ka/about/

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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