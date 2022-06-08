"Медиазона"*: Кабардино-Балкария лидирует по числу отказавшихся участвовать в спецоперации росгвардейцев

08 июня 2022, 23:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более 500 уроженцев Кабардино-Балкарии отказалась участвовать в спецоперации на Украине и вернулись на родину. Зону боевых действий покинули также бойцы из Краснодара, Владикавказа, Черкесска, Ставрополя и других регионов России. Все они впоследствии были уволены по дисциплинарной статье, лишь небольшая часть из них обжаловала свое увольнение в суде, говорится в публикации "Медиазоны"*.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая иск с требованием признать незаконным увольнение с военной службы 115 сотрудников Росгвардии поступил в Нальчикский гарнизонный военный суд. Сотрудники Росгвардии заявили, что не нарушили условия контракта, так как командование не отдавало приказа продолжать боевые действия. Росгвардейцев уволили по дисциплинарной статье, что лишает их льгот и возможности заключения нового контракта, пояснил адвокат Андрей Сабинин. 25 мая Нальчикский гарнизонный военный суд отказался удовлетворить их иск о восстановлении на службе. Бывшие росгвардейцы заявили, что обжалуют решение суда.

28 апреля глава Кабардино-Балкарии сообщил, что группа уроженцев Кабардино-Балкарии, которые принимали участие в военной операции на Украине с ее начала, вернулись в республику. 7 июня стало известно, что в Кабардино-Балкарию вернулась еще одна группа росгвардейцев. После отдыха они вновь будут отправлены на Украину, сообщил глава республики.

Среди росгвардейцев, который отказались продолжать боевые действия в зоне спецоперации на Украине и вернулись в Россию, больше всего - около 500 человек - из Кабардино-Балкарии, говорится в сегодняшней публикации "Медиазоны"*.

Сами бывшие сотрудники Росгвардии рассказали, что вернулись в Россию 28 февраля: пересекли границу в Белгородской области, а затем прибыли в пункт временной дислокации в Курской области, где сдали оружие, и 4 марта отправились в часть в посёлке Звездный в Кабардино-Балкарии. Там на них составили протоколы за грубый дисциплинарный проступок и в течение марта и в начале апреля уволили, сообщается в материале.

Бывшие сотрудники ведомства утверждают, что они вернулись из зоны боевых действий с согласия руководства и никто их не держал. Так, например, в Курской области с вернувшимися встретился генерал Нацгвардии, который заверил, что никаких последствий для них не будет. Бойцы утверждаю, что не было и приказа остаться в Курской области. "Если бы был приказ, никто никуда и не уехал бы", - приводятся в публикации слова одного из бывших сотрудников Росгвардии. Наоборот, замкомандира полка по тыловой части предложил отправиться обратно в Кабардино-Балкарию, сказал он.

Из общего числа вернувшихся как минимум 140 человек решили обжаловать увольнение со службы в суде: 115 росгвардейцев составили коллективный иск, еще 25 человек подали иски по отдельности.

Командование во время рассмотрения иска в суде заявило, что уговаривало бойцов вернуться обратно, но те отказались участвовать «в выполнении служебного задания» и самовольно покинули пункт временной дислокации. Они заявили, что разрешения на отъезд из «места выполнения служебного задания» бойцам никто не давал.

Некоторые из подавших иски говорят, что могли бы и отправиться на Украину. «Многие люди готовы туда вернуться, несмотря на это все. Можно сказать, все. Эти люди не просто не отказники, это люди, готовые вернуться и выполнять приказы», - приводятся в публикации слова одного из истцов.

Помимо росгвардейцев из Кабардино-Балкарии зону спецоперации покинули также бойцы из Краснодара, Владикавказа, а также Хакасии, Пскова и Крыма, и "со всеми поступили точно так же — уволили со службы". Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков утверждает, что, "география отказников гораздо шире: военные и нацгвардейцы обращались к правозащитникам из 17 городов". Помимо упомянутых регионов, среди них бойцы из Черкесска, Самары, Подмосковья, Великого Новгорода, Симферополя, Новочеркасска, Ставрополя, Пскова, Оренбурга, Улан-Удэ, Петербурга и Смоленска, отмечается в публикации.

В частности, бойцов оперативной роты ОМОНа «Пластун» из Краснодара перебросили на Украину прямо с учений «Заслон-2022», которые проходили в приграничных районах. 12 человек, в том числе командир взвода Фарид Читаев, отказались принимать участие в спецоперации и их вернули в Краснодар, а после внутренней проверки уволили, говорится в материале.

29 марта в Прикубанском райсуде Краснодара прошло предварительное судебное заседание по иску бойцов Росгвардии, оспоривших увольнение, которое последовало за их отказом участвовать в спецоперации на Украине. При этом девять из 12 истцов отказались от иска. На заседании суд затребовал у управления Росгвардии материалы служебных проверок в отношении бойцов. Прикубанский райсуд Краснодара 1 апреля по просьбе представителя Росгвардии передал в краевой суд дело трех бойцов, оспоривших увольнение за отказ ехать на Украину. Адвокат росгвардейцев Михаил Беньяш счел неубедительными доводы ведомства о том, что в деле есть сведения, содержащие государственную тайну. Он обжаловал определение о передаче дела из Прикубанского районного суда Краснодара в краевой суд.

Число бойцов из Северной Осетии, вернувшихся из Украины, неизвестно, однако в гарнизонный суд Владикавказа позже поступило не менее 40 исков от военных и росгвардейцев, оспаривавших увольнение. 30 уволенных, судя по карточке дела, подали коллективный иск, еще несколько исков рассматривается по отдельности.

6 мая во Владикавказском гарнизонном военном суде прошли предварительные слушания по делу бывших бойцов Росгвардии, которые попросили признать незаконным приказ об увольнении. Суд удовлетворил просьбу прокурора закрыть процесс от прессы "с целью неразглашения секретных военных сведений и защиты персональных данных". 26 мая Военный суд во Владикавказе частично удовлетворил иск бывших сотрудников Росгвардии. Он отказался удовлетворить иск о восстановлении на службе 29 бывших сотрудников Росгвардии, однако обязал командование обеспечить уволенных вещевым довольствием или компенсацией за него, которые бойцы не получили во время службы.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Чечне назначил десять суток ареста сотруднику военной комендатуры Али Мусаеву из-за его отказа ехать в командировку "в район выполнения специальных задач".

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