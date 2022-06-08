Армянская оппозиция обвинила власти в двойных стандартах

08 июня 2022, 20:11

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Оппозиционных парламентариев не пригласили на конференцию по реформе судебной системы, чтобы избежать обсуждения нежелательных проблем, в том числе проблемы политзаключенных, заявили участники акции протеста в Ереване. Власть лишь прикрывается демократическими ценностями, чтобы сохранить свои посты, указала депутат депутат от фракции "Айастан" Кристине Варданян.

Как писал "Кавказский узел", 7 июня сторонники оппозиции провели в Ереване протестные шествия к зданию представительства Евросоюза. Активисты призвали власти стран ЕС отреагировать на применение армянской полицией излишней силы по отношению к демонстрантам. 3 июня силовики в Ереване применили светошумовые гранаты против протестующих, начались задержания. Во время столкновения с полицией получили травмы 42 человека, позже число пострадавших возросло до 60. Причиной большого количества пострадавших могло стать применение светошумовых гранат с просроченным сроком годности, считают в оппозиции.

В течение дня оппозиционные депутаты провели две акции протеста. Утром у гостиницы Marriott Armenia, в которой проходили обсуждения реформ судебно-правовой системы. А во второй половине дня в министерстве здравоохранения, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию акций YouTube-канале портала Yerkir.am.

Депутатов обеих оппозиционных фракций не пригласили на обсуждение реформ судебной системы на конференции "Судебная власть как гарант демократии", заявил в ходе акции депутат фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян. Участников мероприятия пропускают только по пригласительным билетам, пояснил он. Такой избирательный подход, по его мнению, противоречит демократическим принципам. "Мы хотели представить в ходе обсуждения ситуацию в судебной системе и поднять проблему политзаключенных в Армении", - отметил оппозиционный парламентарий.

В отсутствие оппозиции вряд ли будут озвучены такие проблемы, как ручное визирование уголовных дел лояльным судьям или аресты сторонников оппозиции на основании показаний полицейских, указал депутат фракции "Айастан" Арам Вардеванян. "В современной армянской судебной системе показаний полицейского достаточно для санкции на арест. Таких случаев десятки, в их числе дело Игоря Хачатурова", - заявил он в ходе акции.

17 мая во время акции протеста в Ереване были задержаны два человека, которые, по версии следствия, совершили нападение на полицейского. Одним из задержанных оказался Игорь Хачатуров, сын бывшего главы ОДКБ Юрия Хачатурова. В тот же день Игорь Хачатуров был арестован на 72 часа по подозрению в нападении на силовика. а 20 мая - арестован на два месяца. Защита Хачатурова назвала дело политически мотивированным.

Правящая сила монополизировала демократию и защиту прав человека, заявила в ходе акции депутат от фракции "Айастан" Кристине Варданян. "Правящая сила позиционирует себя, как носителя демократических ценностей, но на деле прикрываются ими для сохранения власти", - заявила она.

Вторую акцию провели женщины-депутаты фракции "Айастан" Анна Мкртчян, Кристине Варданян и Аспрам Крпеян. Они вошли в правительственный корпус, в котором наряду с расположен Минздрав Армении. Несмотря на попытки охраны не пропустить депутатов, им удалось пройти в комнату для совещаний, в которой находилась министр здравоохранения Анаит Аванесян. Депутаты раскритиковали министра, однако та не стала отвечать на реплики. Спустя несколько минут парламентарии покинули министерство.

Критика оппозиционных депутатов связана с заявлением министра, которая накануне назвала действия сторонников оппозиции противозаконными, а силовиков – "соразмерными" действиям активистов.

Координатор протестного движения, вице-спикер Ишхан Сагателян анонсировал 9 июня акцию, приуроченную к визиту в Ереван главы МИД России Сергея Лаврова. "Утром в 9.00 (8.00 мск) собираемся на площади Франции, чтобы в очередной раз озвучить свою позицию и проинформировать нашего стратегического союзника, что тот, кто с ними ведет переговоры за закрытыми дверьми, не выражает волю армянского народа и не имеет мандата на реализацию каких-либо процессов", - написал он на своей странице в Facebook*. Вечером того же дня в 19.30 (18.30 мск) вновь собираемся на площади Франции на митинг, добавил оппозиционный политик.

Ранее оппозиционная фракция "Айастан" сообщила на своей странице в Facebook*, что 8 июня в 20.00 (19.00 мск) на площади Франции намечено обсуждение с участием оппозиционных парламентариев.

Напомним, возмущение в Армении вызвало заявление Пашиняна, сделанное им 13 апреля. Премьер тогда допустил возможность "снизить планку" по вопросу статуса Нагорного Карабаха, сославшись на призывы международного сообщества. Также он сказал, что мог бы избежать жертв в осенней войне 2020 года, сдав территории. 22 апреля премьер пояснил, что исключает подписание каких-либо документов с Азербайджаном без общественного обсуждения с жителями Нагорного Карабаха. Однако в тот же день лидер партии "Отечество" Артур Ванецян анонсировал акции неповиновения с целью отставки Пашиняна и его правительства. Акции неповиновения проводятся с 25 апреля.

У оппозиции в Армении нет революционного потенциала, а из-за связей с прежней и нынешней властью не удалось добиться широкой общественной поддержки, заявили "Кавказскому узлу" политологи Сурен Суренянц и Армен Варданян. Вопрос власти в Армении зависит от исхода противостояния Запада с Россией, уверена политобозреватель Наира Айрумян.

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