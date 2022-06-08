Суд утвердил отказ возбудить дело о пытках Хумайда Хайдаева

08 июня 2022, 05:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Иркутский суд признал законным отказ в возбуждении дела о пытках уроженца Чечни Хумайда Хайдаева в СИЗО после бунта заключенных в местной колонии. Это решение будет обжаловано, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля 2020 года комитет "Гражданское содействие"* сообщил, что уроженец Чечни Хумайд Хайдаев подвергся жестоким пыткам после бунта заключенных в колонии в Ангарске. Адвокаты Хайдаева потребовали от руководителей Генпрокуратуры и Следкома проверить информацию о пытках. Следственный комитет по Иркутской области 30 ноября не обнаружил состава преступления в действиях сотрудников СИЗО, в котором, как утверждает уроженец Чечни Хумайд Хайдаев, его пытали после бунта в ангарской исправительной колонии.

По данным УФСИН по Иркутской области, вечером 9 апреля группа осужденных напала на сотрудника колонии, а на следующий день в колонии был совершен поджог, оказались разрушены и сожжены тепличное хозяйство, производственные цеха, училище и школа.

Кировский районный суд Иркутска признал законным отказ возбудить уголовное дело о пытках уроженца Чечни Хумайда Хайдаева в СИЗО в апреле 2020 года, сообщает 6 июня "Комитет против пыток"**.

По словам юриста КПП** Владимира Смирнова, "с постановлением суда согласиться никак нельзя". Он отметил, что следствие не попыталось установить, в какой камере Хайдаев находился в первые дни после помещения в СИЗО, не опросило его сокамерников, а также отсутствуют документы о перемещении лиц из камеры в камеру. В материалах дела также нет заключения врачей о травмах Хайдаева.

Смирнов также отметил, что Хайдаев заявлял об избиениях в период с 10 по 13 апреля 2020 года, а следствие изъяло документы, которые относятся к период начиная с 14 апреля.

В настоящее время, как сообщает КПП**, Хайдаев находится в том же СИЗО.

На сайте Кировского районного суда Иркутска по данным на 04.00 мск сегодня, 8 июня решения по делу Хайдаева нет.

Отметим, что Хайдаев был осужден Верховным судом Чечни в 2008 году. Он был признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, говорится в решении Верховного суда России от 9 декабря 2008 года, опубликованном на сайте "Судебные и нормативные акты РФ". Суд утвердил вынесенный в Чечне приговор. Хайдаев не признал себя виновным и заявил, что дал признательные показания после пыток и угроз родным.

Напомним, что 21 апреля 2020 года адвокат Антон Соколов сообщил, что Хайдаев и еще один заключенный подозревались в том, что были организаторами массовых беспорядков в колонии. По его словам, Хайдаев рассказал, что после подавления беспорядков его перевели в изолятор, где он подвергся пыткам. "При этом никакой медицинской помощи Хайдаеву оказано не было", - заявил адвокат.

Адвокат Хусейн Галаев убежден, что Хайдаев не мог быть организатором беспорядков. "Он отсидел 13 лет, до выхода на свободу ему осталось всего 4 месяца, и он, зная, что за участие в таких акциях ему прибавят срок, станет организатором такой акции? В такое поверить невозможно!" – заявил юрист.

В версию о том, что Хайдаев был организатором беспорядков, не верит и его брат Иса. "Когда я с ним в ту ночь (на 10 апреля) разговаривал, то Хумайд мне сказал, что он, наоборот, уговаривал охранника уйти от толпы заключенных подальше. Он и по жизни всегда старался решать все по-хорошему, не лезть на рожон. В ИК-15 он был один мусульманин и у него никогда не было никаких конфликтов с другими заключенными", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.