Власти не смогли ликвидировать последствия урагана в Северной Осетии за сутки

08 июня 2022, 04:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Более 35 домов оказалось повреждено, 28 домовладений было подтоплено в результате сильного ветра и дождя в Северной Осетии. Над устранением последствий стихии работает около 200 сотрудников МЧС, коммунальных служб, а также добровольцы. За сутки энергетикам удалось восстановить 70% поврежденных электросетей.

Как писал "Кавказский узел", ураган с дождем и градом вечером 6 июня повредил дома местных жителей, подтопил поля и оборвал линии электропередачи в Ардонском и Правобережном районах Северной Осетии. В нескольких селах нет газа и света, власти ввели в обоих районах режим чрезвычайной ситуации.

Устранение последствий разбушевавшейся стихии продолжалось всю ночь, наибольший ущерб понесли город Беслан, села Фарн и Нижний Батако. "Режим ЧС в Правобережном районе пока сохраняется. Работы еще ведутся, завтра они тоже будут продолжены, потому что объем большой, и сегодня все сделать не успели. Не везде еще восстановлено электричество, очень сильные повреждения", – сообщили 7 июня корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Правобережного района.

Поваленные деревья повредили линии электропередачи. Сотрудники МЧС и рабочие коммунальных служб распиливают упавшие деревья и заново натягивают провода. К вечеру 7 июня удалось восстановить 70% поврежденных электросетей. Продолжают работу две бригады в Беслане, три – в селах. Из-за отсутствия электричества на насосных станциях в районе возникли проблемы с водоснабжением. В селении Нижний Батако поврежден газопровод, жители трех улиц остались без газа.

В селении Фарн было подтоплено несколько улиц, 28 частных домовладений обратились за помощью по откачке воды из дворов, 24 двора уже очищены. Во дворах школ №№ 3, 5, 6, 7, 8 и школы-интерната им. И. Каниди повалены деревья, частично пострадали линии электропередачи. Объекты были приведены в порядок за ночь и полностью подготовлены к сдаче экзаменов. Несколько деревьев повалено перед зданием поликлиники. Повреждена крыша на здании ДОСААФ. Помощь в устранении последствий стихии в селе оказывают 100 служащих аэромобильной группировки МЧС России.

В настоящее время работают четыре оперативные группы по оценке нанесенного стихией ущерба, сообщили в администрации Правобережного района.

Всего над устранением последствий стихии в районе работают 195 человек и 39 единиц техники из МЧС, коммунальных служб Правобережного района, Беслана и Владикавказа, а также добровольцы из жителей района.

В Ардонском районе режим чрезвычайной ситуации не вводили. Там продолжаются восстановительные работы в селении Коста, где пострадали кровли частных домовладений и хозпостроек. "Более 35 домов и жилых помещений пострадало. Есть несколько домовладений, где практически полностью крышу снесло. Будем писать в правительство, чтобы нам выделили шифер для оказания помощи населению. Надо более 800 листов. Повалено несколько опор ЛЭП. Деревья упали на провода и газопровод. Сейчас идет работа по расчистке от поваленных деревьев. Полностью ущерб от стихии пока не подсчитан", – сообщили корреспонденту в администрации Ардонского района.

Дом семьи Фатимы Цховребовой был поврежден ветром – разрушена стена и сорвана крыша. Больше 20 лет с мужем строили, в прошлом году за два миллиона сделали ремонт и закупили мебель. Теперь все увозят на свалку. "Конечно, для нас это очень тяжело. Мы всю жизнь в этот дом вкладывались. Радовались, что построились. Дочка радовалась. Даже мой маленький внук, мы ему еще не сказали, что случилось, он так радовался новому дому. Тут было очень красиво, комфортно и уютно", – сказала жительница селения Коста Фатима Цховребова сетевому изданию "МИР 24".

"Картина вчера была намного ужаснее, чем сегодня. Вчера занимались ликвидацией поваленных деревьев, и сегодня продолжается работа", – отметил 7 июня глава селения Коста Арсен Гиоев.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Ардоне скорость ветра составляет четыре метра в секунду, идет слабый дождь, температура воздуха составляет + 21 градус. В ночь на 9 июня скорость ветра уменьшится до трех метров в секунду, ожидается слабый дождь, температура понизится до +19 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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