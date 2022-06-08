08 июня 2022, 02:55

Заблокированы восемь сайтов финансовой пирамиды из Дагестана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Дагестане пресечена деятельность финансовой пирамиды TRUST INVEST CAPITAL, по этому факту возбуждено дело о мошенничестве, сообщила Генпрокуратура России.

Организаторы этой пирамиды, по данным следствия, используя принципы сетевого маркетинга, предлагали высокую доходность в отсутствие реальной инвестиционной деятельности. Они работали без разрешения Банка России.

"Людей вовлекали в программы по приобретению в рассрочку недвижимости, авто, техники, обещали подарки за привлечение новых клиентов. Организаторы утверждали, что компания специализируется на торговле криптовалютой и акциями, но на самом деле никакого инвестирования не было", - сообщил 7 июня в своем Telegram-канале Банк России.

Trust Invest Capital входит в список компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, информировал в тот же день на своем сайте Банк России. 

По данному факту возбуждены и расследуются уголовные дела по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой) и части 2 статьи 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) УК РФ, сообщила 7 июня Генпрокуратура России.

Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество организованной группой) предусматривает до 10 лет лишения свободы, а часть 2 статьи 172.2 УК РФ – до шести лет лишения свободы.

Генеральная прокуратура, чтобы помешать росту числа участников финансовой пирамиды TRUST INVEST CAPITAL (группа компаний "ТИК"), направила в Роскомнадзор требования о блокировке восьми сайтов, на которых размещалась информация о работе пирамиды и рекламировался этот проект. После их рассмотрения доступ к этому интернет-контенту был ограничен. Всего с августа 2020 года по настоящее время ограничен доступ к более чем 1800 сайтам, содержащим информацию о деятельности финансовых пирамид, информировало ведомство.

"Кавказский узел" ранее писал о других финансовых пирамидах на Северном Кавказе. Так, в марте в Дагестане были арестованы четыре предполагаемых организатора финансовой пирамиды, ущерб от их действий превысил миллиард рублей, сообщили следователи. В Кабардино-Балкарии расследуется дело об организации крупной финансовой пирамиды Smart Buyers. Общая сумма ущерба по этому делу составила 915 миллионов рублей, а пострадали от финансовой пирамиды около 3000 человек, сообщило в феврале МВД России. Обвиняемыми по делу Smart Buyers проходят 20 человек. Восемнадцать из них, в том числе пять предполагаемых организаторов финансовой пирамиды, задержаны, еще двое находятся в розыске.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жители Кубани потребовали нового расследования по делу о финансовой пирамиде "Содружество"", "Более 13 тысяч вкладчиков банка "Первомайский" получили выплаты", "14 жителей Северной Осетии стали жертвами финансовой пирамиды".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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