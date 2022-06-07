ЕСПЧ потребовал прекратить преследование Свидетелей Иеговы* в России

07 июня 2022, 23:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти России должны выплатить более трех миллионов евро верующим из Таганрога и других регионов страны в качестве компенсации за их необоснованное преследование и запрет организаций Свидетелей Иеговы*, постановил ЕСПЧ. Это решение озвучено на фоне принятия Госдумой пакета законов о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2009 года деятельность таганрогской общины Свидетелей Иеговы* была признана экстремистской и запрещена судом. По версии следствия, после запрета группа верующих продолжила проводить богослужения и изучение литературы, признанной экстремистской. Подсудимые не признали своей вины, считая, что их преследуют за религиозные убеждения. 30 ноября 2015 года четверо подсудимых были приговорены к условным срокам, а еще 12 - к штрафам. Это решение стало результатом пересмотра первоначального вердикта, по которому в 2014 году девять из 16 подсудимых были оправданы. 16 марта 2016 года Ростовский областной суд утвердил обвинительный приговор.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, сообщается в справочном материале "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?" опубликованном на "Кавказском узле".

Евросуд вынес решение по жалобам Свидетелей Иеговы* из России

Европейский суд по правам человека сегодня вынес решение по делу «МРО Таганрог и другие против России». Запретив деятельность организаций Свидетелей Иеговы* признав их экстремистскими, Россия нарушила четыре статьи Европейкой конвенции по правам человека: о праве на личную свободу и неприкосновенность (статья 5), о праве на свободу мысли, совести и религии (статья 9), о правах на свободу выражения мнения (статья 10) и свободу собраний и объединений (статья 11), говорится в решении, размещенном на сайте ЕСПЧ.. Кроме того, суд указал, что, преследуя верующих, Россия нарушает первую статью Протокола № 1 о праве на уважение частной собственности, следует из решения суда.

Запрет литературы Свидетелей Иеговы* стал возможен слишком широкой трактовки определения термина "экстремизм" в российском законодательстве, в результате он "может применяться к абсолютно мирным формам высказывания", отметил суд.

В деле «МРО Таганрог и другие против России» Европейский суд объединил 20 жалоб, поданных верующими с 2010 по 2019 год. Всего в деле участвовало 1444 заявителей, из которых 1014 - сами верующие, 430 - учрежденные ими юридические лица, говорится в решении суда. Помимо верующих из Таганрога, в решении суда указываются заявители из Твери, Самары, Горно-Алтайска, Нижнекамска, Биробиджана, Кемерово, Краснодарского и Красноярского краев.

Суд назначил 3 447 250 евро компенсаций за нематериальный ущерб и потребовал вернуть верующим все конфискованное имущество или возместить его стоимость.

Представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский поблагодарил Страсбургский суд "за авторитетное квалифицированное правовое осмысление беспрецедентной ситуации, которая сложилась в России со Свидетелями Иеговы*" сообщается на сайте, освещающем преследования верующих. Он выразил надежду, что власти в России в скорейшем будущем восстановят "законность и право в отношении более чем 175 тысяч верующих".

Россия отказалась выполнять принятые после 15 марта решения ЕСПЧ

Госдума сегодня на заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях пакет законопроектов о неисполнении в России решений Европейского суда по правам человека, сообщил ТАСС. Согласно поправкам, не будут исполняться решения Страсбургского суда, принятые после 15 марта 2022 года, с даты подачи заявления России о выходе из Совета Европы.

Выплата компенсаций по решениям Европейского суда теперь будет производиться только в рублях и только на счета в российских банках. При этом Генпрокуратура РФ до 1 января 2023 года сможет осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям Страсбургского суда, следует из поправок в законодательство. Кроме того, постановления Европейского суда больше не будут основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.

16 марта стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с выходом России из Совета Европы приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения – исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 24 марта Европейский суд по правам человека решил, что продолжит рассмотрение жалоб из России о нарушении Конвенции по правам человека до 16 сентября.

"Кавказский узел" также писал, что 7 декабря 2021 года в Таганроге прошли обыски у Свидетелей Иеговы*, был задержан верующий Александр Скворцов. Силовики игнорируют позицию Верховного суда, согласно которой религиозные обряды не могут приравниваться к экстремизму, констатировал представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

Дело против Свидетелей Иеговы* из Таганрога Валерия Тибии и Владимира Моисеенко возбудили 20 апреля. По версии следствия, подозреваемые принимали активное участие в организации работы местной ячейки Свидетелей Иеговы* и вовлекали жителей Таганрога в экстремистскую деятельность. Валерия Тибия суд арестовал на два месяца по обвинению в организации деятельности экстремистской организации или участию в ней (статья 282.2 УК). Ранее Тибию включили в реестр Росфинмониторинга. 27 мая стало известно, что он переведен из местного СИЗО в Ростов-на-Дону.

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

**21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.