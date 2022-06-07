Погибший на Украине военный похоронен на Ставрополье

07 июня 2022, 18:32

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Старший сержант Иван Львов из станицы Советская погиб на Украине, сообщил глава Кировского городского округа. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 30 уроженцев Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что контрактник Артем Иванов из села Нины стал 29-м уроженцем Старополья, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В станице Советская Кировского городского округа прошло прощание с военнослужащим Иваном Львовым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил глава Кировского городского округа Владимир Лукинов.

"Старший сержант Львов Иван Алексеевич представлен к награждению орденом Мужества посмертно", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лукинова от 4 июня.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 29 уроженцев Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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