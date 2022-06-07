Взломан сайт парламента Ингушетии

07 июня 2022, 12:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Интернет-ресурс Народного собрания Ингушетии прекратил работу после того, как неизвестные взломали его, сообщили источники.

По данным источника в Народном собрании (парламенте) Ингушетии, неизвестные совершили взлом официального сайта этого законодательного органа.

"Сайт парламента [Ингушетии] взломан, специалисты разбираются с проблемой", – привела сегодня газета "Ингушетия" слова источника.

Сайт возобновит работу в течение 20 часов, сейчас специалисты проводят восстановление интернет-ресурса парламента Ингушетии, пишет сегодня "Интерфакс" со ссылкой на источник.

На 12.20 мск сайт парламента Ингушетии недоступен. При попытке открыть главную страницу ресурса появляется сообщение системы против DDos-атак. Затем система сообщает пользователю, что не удается обработать ответ сервера и предлагает ему попробовать зайти на сайт позже.

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