Тренер заподозрен в оказании небезопасных услуг после смерти ученицы в Северной Осетии

07 июня 2022, 11:04

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Преподаватель детской юношеской спортивной школы допустил к занятиям девочку, имевшую заболевание сердца. После тренировки девочка умерла в больнице, сообщили следователи.

По версии следствия, 20 февраля тренер спортшколы в селе Пригородного района допустил к спортивным занятиям несовершеннолетнюю девочку, имевшую заболевание сердца. До 2 марта ученица посетила четыре тренировки, которые прошли под руководством подозреваемого. На последней тренировке девочка почувствовала недомогание и потеряла сознание. "Потерпевшая сразу была доставлена в детскую республиканскую клиническую больницу, где впоследствии скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности, в результате острого инфаркта миокарда на фоне артериальной гипертензии", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

В отношении тренера возбуждено дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 238 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на шесть лет.

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