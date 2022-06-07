Спортивный зал й спортивной школы. Фото пресс-службы СКР https://osetia.sledcom.ru/news/item/1695317/

07 июня 2022, 11:04

Тренер заподозрен в оказании небезопасных услуг после смерти ученицы в Северной Осетии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Преподаватель детской юношеской спортивной школы допустил к занятиям девочку, имевшую заболевание сердца. После тренировки девочка умерла в больнице, сообщили следователи.

По версии следствия, 20 февраля тренер спортшколы в селе Пригородного района допустил к спортивным занятиям несовершеннолетнюю девочку, имевшую заболевание сердца. До 2 марта ученица посетила четыре тренировки, которые прошли под руководством подозреваемого. На последней тренировке девочка почувствовала недомогание и потеряла сознание. "Потерпевшая сразу была доставлена в детскую республиканскую клиническую больницу, где впоследствии скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности, в результате острого инфаркта миокарда на фоне артериальной гипертензии", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

В отношении тренера возбуждено дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 238 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на шесть лет.

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Примечание:

"Найдено тело пропавшей под Камышином школьницы", "Тренер обвинен в смерти воспитанника волгоградской спортшколы", "Ребенок умер на соревнованиях в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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