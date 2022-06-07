Отдыхающие на пляже в Махачкале. Скриншот видео Вадим Сергин https://www.youtube.com/watch?v=0A-85zh7RR4

07 июня 2022, 00:02

Роспотребнадзор назвал пляжи Махачкалы непригодными для купания

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уровни бактериального загрязнения воды Каспийского моря в пляжных зонах Махачкалы превышают гигиенические нормативы, заявил Роспотребнадзор по республике.

Как установило ведомство, согласно данным майского мониторинга состояния морской воды из 12 исследованных проб, отобранных на пляжных зонах Махачкалы ("Городской пляж", "Березка", "Прибой", "Джами", "Загородный", "Черные камни"), восемь проб не отвечают гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, а 12 проб – по органолептическому показателю (прозрачности).

На пляжных зонах Каспийска, Избербаша, Дербента, по данным Роспотребнадзора по Дагестану, качество морской воды соответствует нормативным требованиям по микробиологическим показателям.

Напомним, ранее "Кавказский узел" писал, что в 2021 году суд в Махачкале обязал городскую администрацию остановить сбросы неочищенных сточных вод в дренажную канаву и Каспийское море. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье о загрязнении морской среды (части 1 статьи 252 УК РФ), сообщила 31 июля прокуратура Дагестана. После проверок расследуется 12 уголовных дел по фактам загрязнения Каспийского моря, восемь точек сброса загрязнённых вод закрыто, сообщили в Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуре. Для Махачкалы остро стоит проблема с очистными сооружениями, указали опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

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Примечание:

"Мэрия Буйнакска проблемы с качеством воды объяснила изношенностью сетей", "Санитарная обработка улиц начата после массового отравления в Буйнакске", "Роспотребнадзор предупредил махачкалинцев об угрозе заражения от водопроводной воды".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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