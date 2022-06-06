Сочинцы пожаловались на ограничения доступа к природным достопримечательностям

06 июня 2022, 17:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Предприниматели стали требовать плату за посещение Мацестинского источника и проход к другим природным достопримечательностям Сочи, рассказали жители города и туристы. В ограничениях доступа к природным объектам есть признаки нарушения законов, указали юристы.

Как писал "Кавказский узел", 29 мая власти Сочи официально открыли высокий курортный сезон. Летом Сочи планирует принять около 4,5 миллиона туристов, сообщил мэр Алексей Копайгородский.

Жительница Сочи пожаловалась мэру на платный доступ к Мацестинскому источнику

Сообщение от жительницы Сочи Валентины Марущенко о сборе денег на проходе к Мацестинскому источнику поступило на смс-сервис «Кавказского узла» 3 мая. "С удивлением узнала, что ландшафтно-природный памятник "Мацестинский источник" принадлежит ООО БК "Мацеста" г. Сочи. Когда-то это место было общедоступным, сейчас все огорожено и взимается плата в размере 100 руб. Смотритель данного объекта сказала, что это уже давно (она же и берет плату). […] Хочется спросить - почему то, что строилось, возводилось для жителей и гостей города-курорта - сегодня им не принадлежит? Прошу прояснить ситуацию. Обратите внимание, что 100 руб. это за 30 мин. посещения!" – написала она.

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3 июня пенсионерка Валентина Марущенко сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что еще месяц назад обратилась в несколько инстанций, в том числе на горячую линию главы города. Ее сообщение записали и обещали «разобраться», но никаких изменений пока не произошло, сказала жительница Сочи.

"Сегодня (3 июня) опять решила прогуляться к источнику и посмотреть, как «разобрались» с моим сообщением. Но к сожалению, опять наткнулась на тот же забор, ту же цену и те же объяснения кассира со ссылкой на приказ директора ООО БК "Мацеста" № 54 от 24 мая 2021 года, на основании которого вывешен прейскурант. Согласно прейскуранту, цена за «посещение источника с выдачей ленточки для завязывания у пещер» - 100 рублей для взрослых и 50 рублей для детей до семи лет. Я стала объяснять, что мне не нужна их ленточка, и желание у меня одно: пройти к источнику, который тут нашли ученые в 1902 году и который всегда был общедоступен для входа. Однако кассир пояснила, что я могу пройти и без ленточки, но 100 рублей заплатить необходимо, так как Мацеста сейчас частное предприятие и находится в руках ООО, а не государства. Попросила ознакомить меня с самим приказом № 54 от 24 мая 2021 года, но кассир сказала, что у нее этого приказа нет", - рассказала Валентина Марущенко.

Пенсионерка пояснила, что всю жизнь живет в Сочи, но сейчас во многие места не может пройти бесплатно. «Весь Сочи, 145 километров у береговой линии в основном заняты санаториями или ангарами. Везде заборы. Вход запрещен. Муниципальных пляжей очень мало. […] В лес тоже не пройти. На тропах при входе в лес - везде кассы со шлагбаумом, где требуют по 100 рублей за проход. Кто-то платит, кто-то возмущается и уходит ни с чем. Если раньше мы ходили в лес на море или к реке, чтобы порадоваться и отдохнуть, то теперь только испортить настроение или отдать деньги непонятно за что", - возмутилась сочинка, добавив, что пенсии в 11 тысяч рублей ей едва хватает на оплату коммунальных услуг, скромное питание и лекарства.

Посетители источника выразили недовольство необходимостью платить

Корреспондент «Кавказского узла» побывала около Мацестинского источника и убедилась в том, что он огорожен забором, а на входе стоит будка кассира, где продаются сувениры. Там же висит прейскурант о входе за 100 рублей со ссылкой на приказ руководителя ООО «БК» Мацеста». Однако показать корреспонденту «Кавказского узла» сам приказ кассир не смогла.

Некоторые из находившихся там туристов поделились с корреспондентом "Кавказского узла" недовольством ограничениями на вход. В частности, Евгений Пашин из Москвы рассказал, что посещал источник еще в советское время и проходил к источнику совершенно свободно.

Схожее мнение высказал военный пенсионер из Москвы, который представился Алексеем Ивановичем. "Я тут ранее мочил ноги в источнике, сколько хотел, и совершенно бесплатно, а сейчас написано: полчаса и уходи, в источник не лезь... Ранее говорили, что вокруг Мацесты - земли нацпарка. Мацестинское лесничество было известным курортным объектом. А сейчас и в Мацестинский лес поставили шлагбаум и сделали платный вход", - сказал он, выразив также возмущение застройкой леса.

Владелец источника объяснил требование платы расходами на содержание

Директор ООО «БК Мацеста» Алексей Лагерь подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что плата взимается по его приказу. "Всем людям не угодишь. Многим что-то не нравится, но они должны мириться с правилами, которые установлены тем или иным учреждением… Во-первых, сам источник - собственность "Мацесты". Во-вторых, источник находится под присмотром и уходом сотрудников ООО. И в-третьих, плата взимается официально, установлена касса", – сказал он.

Полчаса на посещение отводится потому, что пребывание в источнике в течение большего времени может быть опасным, пояснил Алексей Лагерь. Были случаи, когда люди теряли сознание из-за едкого запаха сероводорода, и "их приходилось спасать", отметил он.

По его словам, «Мацеста - это собственность БК и земля арендована», однако руководитель компании затруднился пояснить, в чьей собственности находится участок, на котором располагаются пещеры и сам источник. Алексей Лагерь порекомендовал писать официальный запрос об этом.

При этом директор ООО исключил, что источник находится на территории нацпарка или принадлежит Росимуществу. Представитель нацпарка частично подтвердил слова Лагеря. "Мацестинский источник" не входит в национальный парк", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель администрации Сочи не смог сообщить корреспонденту "Кавказского узла", кому принадлежит земля, и также порекомендовал писать официальный запрос.

Ситуация с доступом на природные объекты недостаточно контролируется

Люди, у которых нет ста рублей, не должны лишаться возможности подойти к природным объектам - водопаду, источнику, реке, морю, пещерам, дольменам, лесам и паркам - чтобы полюбоваться ими, считает эколог, руководитель Краснодарского отделения организации «Зеленая лига» Евгений Витишко.

"Человеку могут предложить сделать благотворительный взнос на поддержание объекта, но не требовать конкретные суммы и не препятствовать проходу, если человек не может заплатить… Деньги могут брать только за услуги. Но эти услуги навязывать никто не имеет право, согласно ФЗ «О правах потребителей». То, что создала природа, не может быть объектом продажи. Это общечеловеческое достояние", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам эколога, обычно территории общего пользования, на которых расположены природные объекты, финансируются из федерального, регионального или муниципального бюджета. Частные лица, которые арендуют такие территории, имеют право оказывать платные услуги, например продажу сувениров и тем самым пополнять свой бюджет. "Однако, тема «платных входов» остается открытой. Никто не контролирует эту ситуацию, и поэтому происходят частые конфликты между арендаторами природных территорий и гражданами. Эта тема недавно поднималась на совещании у губернатора края», - рассказал Евгений Витишко.

Юристы подвергли сомнению обоснованность требования платы за вход

Взимание с людей платы за посещение Мацестинского источника и передвижение по территории этого природного объекта является местным сбором, который не предусмотрен налоговым законодательством, сказала корреспонденту «Кавказского узла» кандидат юридических наук Инна Пагаева.

"Согласно части 2 статьи 8 Налогового кодекса РФ ["Понятие налога, сбора, страховых взносов"] под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). Статьей 12 Налогового кодекса РФ ["Виды налогов и сборов в Российской Федерации"] определены виды налогов в РФ: федеральные, региональные или местные налоги и сборы, не предусмотренные кодексом. Сбор платы за разрешение на посещение и передвижение по территории природного объекта в том числе и по рекреационным зонам не предусмотрен Налоговым кодексов РФ, в связи с чем он не может быть признан законным", - сказала юрист.

Поэтому приказ директора ООО о плате за вход на обустроенный рекреационный объект к памятнику природы «Мацестинский источник» противоречит федеральному законодательству, так как законы в таких случаях предусматривают получение дохода лишь от организации мест отдыха, экскурсионных и туристических маршрутов и оказания платных лицензионных услуг по лечению граждан, пояснила Инна Пагаева.

Согласно судебной практике, юрлица, которые самоуправно устанавливают кассы и шлагбаумы, привлекаются к административной ответственности, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат краевой палаты адвокатов Сергей Костюк. "Еще в 2010 году прокуратура Сочи подавала иск в суд о недопустимости взимания денежных средств за проход на природные объекты, и суд иск удовлетворил. Но потому, что нет никакого контроля за предпринимателями и нацпарком, все продолжается", - сказал Костюк.

В качестве примера адвокат привел решение Хостинского суда, который в июле 2020 года удовлетворил иск против ООО "Кавказский аул" и постановил демонтировать шлагбаум на пути к Агурским водопадам в Сочинском нацпарке, за проход через который взимались сто рублей.

Лидер "Общественного экологического совета Сочи" Владимир Остапук сообщил в июле 2020 года "Кавказскому узлу", что идея взимать плату с входящих на рекреационные объекты в национальный парк принадлежит ему и была озвучена еще до сочинской Олимпиады 2014 года. "Я работал в нацпарке и понимал, что парк должен зарабатывать на свои нужды - на уборку, на ремонт, на оплату труда. Я предложил установить плату. Меня поддержал директор нацпарка - в то время Николай Пеньковский", - рассказал Остапук.

"В случае повторения данной ситуации в отношении виновного лица, граждане вправе потребовать возбуждения не административного, а уголовного дела за самоуправство (статья 330 УК РФ). Однако не так много людей, кто готов тратить свое время на отдыхе, чтобы писать заявления и ходить по судам", - отметил адвокат.

Посещение источников как водных объектов регламентируется Водным кодексом, добавил юрист. "В статье 6 ["Водные объекты общего пользования"] четко сказано: в пункте 1 – "Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом". Пункт 2: "Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами", - процитировал Сергей Костюк.

Кроме того, поскольку Сочи богат источниками, водопадами, реками, морским побережьем и лесами, «препятствие прохода к природным водным и лесным объектам является нарушением конституционного права каждого человека на свободу передвижения», добавил адвокат.

Сочинцы назвали распространенным явлением платные входы и шлагбаумы

Ограничения на доступ к природным объектам наблюдаются и в других местах, рассказали жители Сочи корреспонденту "Кавказского узла". "С началом лета люди устремляются к морю, к рекам, к водопадам, в лес… и тут их встречают шлагбаумы и будки с кассирами, которые требуют по 100 рублей за проход. Спрашивается, с какой стати? Я сочинец в нескольких поколениях. Приехал на днях с братом искупаться на море в районе Малого Ахуна, и проехать не смогли. Встретил нас шлагбаум и какой-то мужчина, сказал, что проезд закрыт или надо платить 100 рублей. Платить мы отказались, так и уехали", - рассказал, в частности, житель Сочи Валерий Беляев.

Мужчина уточнил, что пожаловался на горячую линию главы города, после чего шлагбаум 2 июня был убран. Сотрудник пресс-службы мэрии пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что шлагбаум был установлен незаконно владельцами кооператива «Любители моря».

Жительница Сочи Ирэн Ильенкова рассказала, что обнаружила высокий забор в районе парусного центра рядом с центральным стадионом. "Мы, местные и отдыхающие, всегда ходили сюда на море. Не было никаких заборов, и вот они появились. И вместе с забором охранники, которые портят людям настроение и никого не пускают", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Эти проблемы в Сочи начались лет 10 назад, отметила местная жительница Ольга Ведерникова. "Когда появились в национальном парке будки с кассирами в тех местах, где были благоустроены тропы еще при советской власти. Все было бесплатно, чисто и убрано. А сейчас за все плати, если хочешь на Ореховские, Змейковские или Агурские водопады… И таких туристических объектов в Сочи десятки: тиссо-самшитовая роща, которая погибла, но деньги все равно берут, Корыта, Кудепстинский Каньон, Чертовы ворота… нигде не пройдешь, если не заплатишь по 100 рублей с человека. Мы в отпуске ходим в походы каждый день, и нам каждый день надо отдавать по 400 рублей только за один обьект, а если хотим посетить в день два или три, то считайте сами, в какие суммы оборачивается отдых даже для местных сочинцев. При этом предприниматели, как правило, приезжие", - рассказала она.

Супруг женщины Вадим Ведерников рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что еще школьниками они с будущей супругой ходили в туристический кружок при дворце пионеров, и никогда за проходы к известным сочинским достопримечательностям никто деньги не требовал.

Турист Сергей Толмачев из Москвы сообщил, что они с женой "объездили полмира и нигде не видели такого". "Были в странах Скандинавии, Канаде, Франции, Италии, Испании… нигде не берут деньги за проход к природным объектам. Берут деньги только с продаж сувениров или питания, каких-то конкретных услуг, которые никто не навязывает. Другое дело, если это парки развлечений или аттракционы, искусственные водоемы. То есть все, что сделано руками человека, и что требует специального содержания, то за это деньги надо платить", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" турист.

По словам мужчины, в Сочи они с супругой платят требуемые 100 рублей за вход на природные объекты. "Просто не хочется связываться. Но это все неправильно. И плата, и кассиры, и шлагбаумы. В каждой кассе есть книга жалоб. Мы с супругой платим и пишем каждый раз жалобы на каждом объекте. Но толку, видимо, мало, потому что никто, кроме самих директоров, которые устанавливают своими приказами эти платы, эти книги жалоб не читает", - сказал Сергей Толмачев.

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