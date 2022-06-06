Шесть человек осуждены за похищение жителя Астраханской области

06 июня 2022, 08:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Cуд в Астраханской области признал виновными в похищении человека и вымогательстве группу из шести мужчин, приговорив их к лишению свободы на сроки от 5,5 до 14 лет.

"Вынесен обвинительный приговор шести жителям поселка Цаган (Калмыкия) и села Енотаевки (Астраханская область) в возрасте от 33 до 44 лет. Им назначено наказание от 5,5 до 14 лет лишения свободы в исправительных колониях общего и строгого режимов", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

Судом установлено, что 5 августа 2020 года группа мужчин в селе Енотаевка похитила 34-летнего местного жителя, его избивали, требуя 420 тысяч рублей. Похищенного перевезли в частный дом в поселке Цаган-Аман в Калмыкии, где снова били и требовали деньги. Когда мужчина отдал 400 тысяч рублей, от него стали требовать еще столько же и отпустили собирать деньги, а в качестве залога оставили автомобиль. Он собрал нужную сумму и его отпустили. Шесть человек в зависимости от роли каждого признаны виновными в похищении человека, вымогательстве и незаконном завладении автомобилем (п.п. "а, в, г, з" ч. 2 ст. 126, п.п. "а, в, г" ч. 2 ст. 163, п.п. "а, в" ч. 2 ст. 166 УК России), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

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