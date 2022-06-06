Тюремная дверь. Фото ruslan2525 https://www.flickr.com/photos/ruslan2525/4466092738/in/photolist-7NDTLW-R6HQfm-2asYQc7-h6q1ri-6Jt6zY-ZveRmU-9YzFwz-arLw2X-R6HR33-R6HQJY-Zf4Meg-2gtfv5A-dycgxe-as48rh-arLw5X-dhPJJ3-qwdRF3-LhRCfW-7bmekh-52KLcX-YbVfq5-UtPHNH-3nVYtQ-3nVX8S-Yg4JoK-YzZuJr-4zBgFt-25ntFhx-niMRAn-5tXcYH-9evwa8-YAwYqz-YP8Xrn-dVYet5-Ywgeyw-aCESiH-dhPJJ6-YPakQi-BQmTG3-4AUGMV-e6ichS-Gcgb87-YAwbhn-GHHSti-5wfLxC-sPQmWg-9xqQdr-nZZqSb-5wbub8-ywb64

06 июня 2022, 08:44

Шесть человек осуждены за похищение жителя Астраханской области

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Cуд в Астраханской области признал виновными в похищении человека и вымогательстве группу из шести мужчин, приговорив их к лишению свободы на сроки от 5,5 до 14 лет.

"Вынесен обвинительный приговор шести жителям поселка Цаган (Калмыкия) и села Енотаевки (Астраханская область) в возрасте от 33 до 44 лет. Им назначено наказание от 5,5 до 14 лет лишения свободы в исправительных колониях общего и строгого режимов", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

Судом установлено, что 5 августа 2020 года группа мужчин в селе Енотаевка похитила 34-летнего местного жителя, его избивали, требуя 420 тысяч рублей. Похищенного перевезли в частный дом в поселке Цаган-Аман в Калмыкии, где снова били и требовали деньги. Когда мужчина отдал 400 тысяч рублей, от него стали требовать еще столько же и отпустили собирать деньги, а в качестве залога оставили автомобиль. Он собрал нужную сумму и его отпустили. Шесть человек в зависимости от роли каждого признаны виновными в похищении человека, вымогательстве и незаконном завладении автомобилем (п.п. "а, в, г, з" ч. 2 ст. 126, п.п. "а, в, г" ч. 2 ст. 163, п.п. "а, в" ч. 2 ст. 166 УК России), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Защита осужденного жителя Кабардино-Балкарии добилась расследования его похищения", "Волгоградец осужден за продажу людей в трудовое рабство", "Житель Кубани записал видео о пытках силовиками перед своей смертью".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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