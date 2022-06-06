Презентация сборника осетинских писателей привлекла внимание общины в Москве

06 июня 2022, 03:37

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Гости презентации сборника "Здесь были", в который вошли произведения 15 авторов из Северной и Южной Осетии на русском языке, отметили важность издания книг и на родном языке. По словам составителя сборника Алана Цхурбаева, осетинская литература остается таковой и на русском языке, а философ Лев Дзугаев напомнил, что двуязычная традиции берет начало от Косты Хетагурова, который написал ряд произведений на русском.

Как писал "Кавказский узел", сборник "Здесь были", в который вошли произведения 15 авторов из Северной и Южной Осетии, вышел и продается в Москве, сообщил составитель книги Алан Цхурбаев. По словам писателя Тамерлана Тадтаева, книга призвана рассказать миру о жизни современной Осетии.

6 июня состоится ещё одна презентация этой книги, но уже на Красной площади на книжном фестивале. Это будет коллективная презентация, где делегаты из Северной Осетии расскажут о книжных новинках и литературных журналах, сообщается на сайте iriston.ru.

В Центре осетинской общины Москвы состоялась презентация книги "Здесь были", в которую вошли рассказы осетинских писателей на русском языке. На презентации присутствовали не менее 50 человек. Гости полностью заполнили небольшой зал осетинской общины, передает корреспондент "Кавказского узла".

Как отметили авторы и составители сборника, законом жизни является то, что народы обогащаются, в том числе осваивая иные языки, а в настоящее время русский язык стал языком художественного слова для всех народов России

Составитель сборника Алан Цхурбаев является уже несколько лет главным редактором журнала "Дарьял".

"Задача журнала - представить осетинскую литературу вне Осетии. Такую же задачу преследует и изданная книга", - рассказал он.

Цхурбаев пояснил, откуда взялось название сборника. "В "12 стульях" Ильфа и Петрова именно на скале в Дарьяльском ущелье Остап Бендер и Киса Воробьянинов написали "Киса и Ося были здесь". В какой -то степени мы хотели обозначиться, что вот есть такие писатели в Осетии. А надолго ли сохраниться память о нас? Не знаем. На скале тоже под влиянием ветра и осадков надпись может стереться. Но хотелось бы, чтобы осталась", - рассказал он.

Среди присутствующих были и известные в общине люди, в частности, бывший руководитель Юго-Осетинской автономной области в Советской Грузии Феликс Санакоев. Присутствующие стоя аплодировали ему после слов ведущего, что именно Санакоев спас автономию Южной Осетии, в частности, добившись строительства Рокского тоннеля в обход мнения руководства Грузинской СССР.

Феликс Санакоев приветствовал издание книги. В то же время он обратил внимание, что осетинская литература нуждается и в развитии на родном языке и считает важнейшим собственный язык для сохранения народа и его культуры. "Язык делает дух телесным, а действительность - одухотворённой. Целостным народ делает язык", - сказал он.

Философ Лев Дзугаев, в свою очередь, отметил, что осетинская литература уже более ста лет двуязычна. "Двуязычная традиция берёт начало от классика Косты Хетагурова. Потому что сам поэт ряд своих произведений написал по-русски", - сказал он.

По мнению философа, именно переводы на русский сделали осетинскую и другие национальные литературные традиции достоянием большего числа людей. "Таланты, известные в узком кругу, становились известны благодаря переводам на русский язык. Без переводов национальные литературы отдаляются друг от друга", - считает Дзугаев.

Литератор и преподаватель Литературного института в Москве Галина Седых также считает, что русская переводческая школа сыграла важную роль в популяризации национальной литературы.

"В Литинституте возрождены специальные курсы по подготовке переводчиков нацлитератур. Там изучают русский и один из нацязыков. Татарский, бурятский курсы заполнены. А вот осетинский не добирает студентов", - посетовал она.

Седых считает, что нужно "мобилизовать" молодые таланты из Осетии для обучения на курсах в Литинституте. Ведущий мероприятия пообещал поспособствовать этому.

Алан Цхурбаев считает, что осетинская литература на русском языке остаётся осетинской литературой.

"Это сборник осетинской русскоязычной литературы. Многие авторы прекрасно владеют и русским, и осетинским языком. Но в художественной форме предпочли отображать свои мысли на русском языке. По разным причинам. В том числе, чтобы донести культуру, особенности жизни осетин до большего количества людей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Один из авторов сборника Георгий Гобалов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что считает себя русским писателем, не отказываясь от своей идентичности. "Я пишу по-русски, я русский писатель. Но я осетин", - сказал он.

Алан Цхурбаев считает также, что, несомненно, существует культура и северо-осетинская, и юго-осетинская. "Особенности её не только в языке, но в явлениях социальной жизни, этикета и прочего", - отметил он.

Составитель и авторы сборника заверили публику, что проект не ограничится одной книгой и, скорее всего, продолжится, тем более, что финансирование его обещано правительством Северной Осетии.

Актуальность проблемы сохранения родных языков, в том числе на Северном Кавказе, обострилась после того, как 24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

11 марта 2020 года Госдума приняла поправки к Конституции России, в том числе понятие о русском языке как о "языке государствообразующего народа". Положение о "государствообразующем народе" в Конституции лишит государственной защиты все остальные народы, и последствия этого шага окажутся для страны губительными, предположили сотрудники Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований, выступившие против поправок в основной закон. "Мы утверждаем, что государствообразующими являются все народы РФ без исключения", — говорится в заявлении сотрудников КБИГИ, полный текст которого опубликован на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" также писал, что 15 октября 2021 года в музее-усадьбе в Ставрополе состоялись памятные мероприятия, посвященные годовщине со дня рождения основоположника осетинской литературы поэта и художника Коста Хетагурова. В Северной Осетии в этот день открыли два новых бюста Хетагурова.

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