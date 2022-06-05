23 человека пострадали при аварии с туристическим автобусом в Азербайджане

05 июня 2022, 18:43

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Автобус с 16 детьми и семью взрослыми упал в овраг в горной местности около Шеки. Все пострадавшие при аварии доставлены в больницу.

Пассажирский туристический автобус марки Isuzu, который вез школьников и сопровождавших их взрослых, упал в овраг, и пострадавшим потребовалась помощь спасателей, сообщило сегодня со ссылкой на в МЧС Азербайджана агентство "Репорт".

Авария автобуса с туристами произошла на территории квартала Гилейли по дороге к центру отдыха "Мустафабей". Автобус потерял управление и перевернулся, в результате ДТП туристы получили травмы различной степени тяжести, пишет Media.az.

За рулем автобуса находился житель Самухского района 1959 года рождения. В момент аварии в автобусе, кроме водителя, находились еще 22 человека. Это были жители Самухского района - 16 учащихся и шесть педагогов или родителей, сообщило AПA.

Все пострадавшие в аварии доставлены в Шекинскую центральную районную больницу, проводится обследование раненых и устанавливаются их личности.

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