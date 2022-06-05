Найдено тело пропавшего в Волгоградской области ребенка

05 июня 2022, 14:45

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Восьмилетний мальчик, поиски которого велись в Волгоградской области с 3 июня, найден мертвым в реке, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня восьмилетний мальчик пропал после отдыха на берегу реки Медведица в Даниловском районе. К поискам ребенка подключились волонтеры, в том числе из соседних регионов, а также кинологи, также были задействованы беспилотники.

Водолазы нашли на дне реки Медведица тело пропавшего мальчика без телесных повреждений и признаков насильственной смерти, сообщила пресс-служба управления СКР по Волгоградской области. "По предварительным данным ребёнок утонул. Следователями СКР назначен комплекс необходимых служебно-медицинских экспертиз", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство) в связи с исчезновением ребенка, пояснили следователи. "Следствием установлено, что днём 3 июня текущего года мальчик совместно со своими друзьями отдыхал на берегу реки Медведица в 3 км от хутора. В какой-то момент мальчики подумали, что их 8-летний друг ушёл домой, однако по месту жительства его не застали", - отмечается в сообщении.

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