Бегларян подтвердил версию России о блокировке РИА "Новости" в Азербайджане

05 июня 2022, 13:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сайт РИА "Новости" заблокирован в Азербайджане в связи с публикацией интервью госминистра Нагорного Карабаха Артака Бегларяна, заявил сам министр, подтвердив версию российской стороны. Министерство цифрового развития Азербайджана объяснило блокировку сайта публикацией "клеветнических материалов против Азербайджана".

Как писал "Кавказский узел", 3 июня в Азербайджан стал недоступен сайт РИА "Новости". МИД Азербайджана объяснил блокировку тем, что это информагентство распространяет информацию, направленную против территориальной целостности Азербайджана, и пропагандирует сепаратизм.

РИА "Новости" заявило, что заблокировать доступ к его сайту призвали некоторые азербайджанские СМИ после публикации интервью с госминистром Нагорного Карабаха Артаком Бегларяном.

Государственный министр Нагорного Карабаха Артак Бегларян 4 июня поддержал версию о том, что сайт РИА "Новости" был заблокирован в Азербайджане из-за интервью с ним.

"Азербайджан заблокировал доступ к российскому государственному информационному агентству РИА Новости из-за публикации интервью со мной. Это очередной пример того, насколько азербайджанские власти боятся правды, поскольку в этом интервью я представил азербайджанские преступления и агрессивные действия не только против армян, но и против России, а также реалии, связанные с настоящим и будущим Арцаха (Нагорного Карабаха), и наши четкие позиции без каких-либо агрессивных слов и пропагандистских формулировок", - написал в своем Telegram-канале Бегларян, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана назвало причиной блокировки сайта РИА "публикацию клеветнических материалов против Азербайджана", сообщил 4 июня Turan.

"РИА Новости нарушило требования закона Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации», распространив на информационном интернет-ресурсе клеветнические и сепаратистские сведения, направленные против территориальной целостности Азербайджанской Республики", - процитировало агентство сообщение министерства.

Отметим, что на фоне спецоперации России на Украине сократились поставки зерна из России в Азербайджан, но при этом азербайджанские сельхозпредприятия получили "зеленый свет" на поставки в Россию. Товарооборот Азербайджана с Россией вырос, а с Украиной резко сократился, указали опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские экономисты.

Кроме того, азербайджанская госнефтекомпания SOCAR оказывает гуманитарную помощь Украине, безвозмездно поставляя топливо, но на отношения Баку с Москвой это не влияет, так как власти Азербайджана опасаются снижения объемов торговли с Россией и вынуждены проводить согласованную политику, рассказали аналитики.

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