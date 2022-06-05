Главред "Нового дела" заступился за коллег перед депутатом Хамзаевым

05 июня 2022, 12:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Оскорбительные выпады в адрес журналистов дагестанских изданий необоснованны и неуместны, указал главный редактор "Нового дела" Гаджимурад Сагитов в обращении к депутату Госдумы Бийсултану Хамзаеву, который в резких выражениях раскритиковал независимые СМИ.

Как писал "Кавказский узел", 6 января депутат от Дагестана, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан (также упоминается в СМИ как Султан) Хамзаев в связи с массовыми протестами в Казахстане выступил за проведение референдума о "воссоединении Казахстана с исторической Родиной – Россией". Заявление Хамзаева подвергли критике, в частности, его коллеги и однопартийцы - вице-спикер Госдумы Петр Толстой и первый замглавы думской фракции "Единой России" Вячеслав Макаров.

Главный редактор дагестанской газеты «Новое дело» Гаджимурад Сагитов 4 июня опубликовал на сайте и в Telegram-канале издания обращение к Бийсултану Хамзаеву, отреагировав на его выпады в адрес дагестанских журналистов.

Видеоролик с фрагментом интервью Бийсултана Хамзаева блогеру Исрафилу Исрафилову был опубликован 3 июня, в частности, в Telegram-канале «Что там у дагестанцев?». В нем Хамзаев адресовал резкие выражения дагестанским журналистам, особенно отметив «либеральные СМИ» и использовав ряд оскорбительных слов в их адрес. Из его интервью можно сделать вывод, что речь идет в том числе о двух независимых дагестанских изданиях, которым депутат противопоставил и привел в пример республиканские провластные медиаресурсы.

Сагитов заявил, что все эти эпитеты не применимы к его коллегам. "Мои коллеги прекрасно знают свою землю и любят Дагестан. Являясь частью дагестанского общества, болеют за свою Родину и пытаются сделать ее лучше и сильнее. […] Ты, Х.С., в своих выступлениях начинаешь разговор о либеральных СМИ, которые продвигают идеи ЛГБТ, и говоришь, что Дагестан – не исключение!!! […] Я давно в журналистике, я не знаю в Дагестане кого-либо, кто бы здесь через СМИ продвигал подобные идеи – это оскорбительно для дагестанцев и для мусульман", - написал он.

Журналист предложил Хамзаеву конкретизировать адресатов претензий. "Говоришь общими словами: «вы», «они». Кто?! Кто – они? Будь мужчиной, назови имя и конкретные претензии", - призвал он.

Также Гаджимурад Сагитов отверг обвинения в адрес СМИ, которое возглавляет сам. "В этом издании работали и работают достойные журналисты, профессионалы, которые выражали и выражают свою позицию открыто даже тогда, когда это потенциально несет для них угрозу и не приносит сиюминутной выгоды", - написал он.

В конце своего заявления Сагитов отметил, что на выпады Хамзаева "можно было бы не реагировать". "Но с учетом занимаемой должности это не его личное дело, там (в Госдуме) он, к сожалению, представляет Дагестан", - пояснил он.

Также Гаджимурад Сагитов добавил, что Хамзаеву известен его адрес и номер телефона, и подчеркнул, что "на связи в любое время".

По состоянию на 10 мск 5 июня Бийсултан Хамзаев не связался с Сагитовым, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сам Гаджимурад Сагитов.

В своем Telegram-канале Бийсултан Хамзаев, по состоянию на 12.45 мск, не отреагировал на обращение главреда "Нового дела".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.