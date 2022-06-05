Гварамия потребовал пять миллионов долларов от "Рустави 2"

05 июня 2022, 06:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший генеральный директор "Рустави 2" Ника Гварамия потребовал компенсации от телеканала, так как считает, что был уволен с нарушениями.

Как сообщал "Кавказский узел", горсуд Тбилиси 16 мая приговорил бывшего руководителя телеканала "Рустави 2" Нику Гварамию к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о растрате. Правозащитники и соратники Гварамии сочли приговор суда слишком суровым. Защита Гварамии 19 мая заявила, что опротестует вынесенный ему приговор, так как считает его политически мотивированным.

Гварамия был уволен 18 июля 2019 года – сразу же после того, как суд принял решение передать активы телеканала "Рустави 2" бывшему владельцу Кибару Халваши. 26 июля 2019 года Гварамия объявил о планах создания нового телеканала. Уголовное дело о растратах в телекомпании "Рустави 2" является политически мотивированным, власти хотят помешать Гварамии создать новый телеканал и мстят за критику, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" грузинские оппозиционеры.

Бывший гендиректора "Рустави 2" Ника Гварамия потребовал от владельцев телеканала компенсацию в пять миллионов долларов за нарушение условий трудового договора, сообщают 4 июня "Новости-Грузия" со ссылкой на адвоката журналиста Дмитрия Садзаглишвили.

Адвокат отметил, что новый владелец "Рустави 2" Кибар Халваши освободил Гварамию от занимаемой должности в 2019 году, хотя срок контракта с ним истекал лишь 31 декабря 2020 года, что является "грубым нарушением требований этого договора", пишет "Грузия-онлайн".

Защита Гварамии уже письменно уведомила руководство "Рустави 2" и ждет их реакции.

По версии следствия, в результате злоупотребления руководящими и представительскими полномочиями Гварамии компания "Рустави-2" не смогла получить около 6,8 миллиона лари (около 2,3 миллиона долларов). Сам Гварамия доводы следствия раскритиковал, заявив, что часть обвинений опровергается имеющимися документами.

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