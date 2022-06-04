Пользователи соцсети поддержали протест жителей Каспийска против увольнения директора школы

04 июня 2022, 17:39

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Шамиль Алиев должен остаться директором школы №15 в Каспийске, решение уволить его продиктовано стремлением избавиться от неугодного чиновникам специалиста, известного общественной деятельностью, заявили пользователи соцсети "ВКонтакте", поддержав протест родителей учеников.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 июня в Telegram-каналах распространился ролик, на кадрах которого родители одной из школ в Каспийске потребовали не увольнять ее директора Шамиля Алиева. В видео также приведена аудиозапись слов мужчины, представленного как Шамиль Алиев, который заявил, что его хотят уволить из-за критики в адрес местных властей.

На кадрах ролика мужчина, который представлен как директор школы №15 в Каспийске Шамиль Алиев, комментируя требование родителей, в частности сказал: "Отрадна позиция родителей даже не поводу того, что они защищают меня как директора. Отрадно в первую очередь здесь то, что есть категория родителей, их оказалось значительное количество, которым небезразличны вопросы образования детей, небезразличны условия, в которых воспитываются их дети".

В ночь на 4 июня в группе "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте" также был опубликован ролик, на кадрах которого родители учеников школы №15 в Каспийске выступили против увольнения ее директора. К 17.30 мск 4 июня эта запись набрала 155 отметок с реакцией пользователей и 32 комментария. Большая часть их авторов поддержала требование родителей не увольнять директора.

"Даже высказывается образованно. Думаю, малое количество директоров могут себе позволить так говорить и складывать слова в предложения", – написал Руслан. "Достойный человек и директор побольше бы таких директоров в школах Каспийска", – отметил Рамазан Багамаев.

"Знакомые манеры нашей власти. Молодец директор! Внушает уважение и доверие. Новое веяние в формировании общественных лидеров. Таких надо поддерживать", – считает Магомед Омаров.

"Вот потому, что заботится в первую очередь о школе и учениках, а не о своем кармане, Шамиля хотят уволить и поставить другого директора", – предположил Эвсет Магомедов.

"Честные, умные, достигающие больших успехов люди никогда на подобных должностях долго не задерживаются . Им нужны те, кем можно управлять как марионеткой. Этот человек действительно не глупый, грамотный, а главное – он знает свое дело и идёт, достигает цели несмотря на возникающие на его пути сложности. Дай Аллах, чтобы у детей впереди корабля остался мудрый, умный капитан, чтобы у детей не прекращались радостные и горящие глаза рядом с ним", – написала Nastya Khuseinova.

"Казалось бы, зачем он нужен?" – спросил Михаил Куркин. "Зачем он там нужен, если кто-то уже чемодан занес", – ответил Магомед Рамазанов.

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