Самолет. Фото pixabay.com

04 июня 2022, 10:55

Продлены ограничения на полеты в городах юга России

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Режим ограничений на вылет и посадку самолетов в аэропортах Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты продлен до 12 июня, сообщила Росавиация.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 февраля на Украине началась спецоперация российских войск. После этого 2 марта в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте и Ставрополе была приостановлена работа аэропортов. Запрет на отправку и прием самолетов в этих аэропортах неоднократно продлевался. Последний раз – до 6 июня.

Ограничения на работу аэропортов в городах Юга и Центральной части России продлены до 03.45 мск 12 июня, информировало сегодня РИА "Новости" со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

На Юге России полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Элисты. В центральной части страны – Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Симферополя, сказано в сообщении.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Аэропорт столицы Калмыкии прекратил работу из-за сильного тумана", "В Калмыкии сняты ограничения на полеты из аэропорта Элисты", "Началась продажа билетов на авиарейсы в Сочи из пяти городов России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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