Минарет XVIII века частично обрушился в Дагестане из-за обильных дождей

04 июня 2022, 07:59

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Обильные дожди привели к повреждению в селе Фий Ахтынского района минарета XVIII века, который является объектом культурного наследия.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Дагестана неоднократно критиковали халатное отношение чиновников к памятникам культурного наследия. Так, 17 июля 2020 года стало известно, что стена крепости Нарын-Кала в Дербенте частично обрушилась после проливных дождей. К таким трагическим последствиям привела "бездушная бюрократия", заявил тогда госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров. Также 13 января в соцсетях распространились сведения, что неизвестные подожгли мусор у стены крепости, после чего на ней остались следы. Пользователи соцсети тогда призвали усилить охрану крепости.

Обильные дожди в горах Дагестана привели к частичному обрушению в селе Фий минарета XVIII века, который является объектом культурного наследия, сообщило агентство по охране культурного наследия республики (Дагнаследие).

Сотрудники Дагнаследия выехали в село Фий Ахтынского района и обследовали минарет. "На объекте произошло частичное обрушение внешней каменной кладки минарета на месте уже имевшихся трещин", – сообщило агентство вечером 3 июня в своем Telegram-канале.

Напомним, 15 марта стало известно, что в Табасаранском районе в пещере Дюрк, которая является объектом культуры, произошел обвал горных пород. В марте 2020 года специалисты после осмотра пещеры признали ее состояние опасным для жизни людей, о состоянии объекта была извещена администрация села Хустиль, заявило 15 марта текущего года Дагнаследие.

"Кавказский узел" также писал, 9 апреля Дагнаследие информировало, что житель села Датуна в Шамильском районе Дагестана возвел самострой на территории древнего христианского храма, также являющегося объектом культурного наследия. После беседы с сотрудниками Дагнаследия он пообещал снести постройку.

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