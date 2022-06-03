Презентация сборника современных осетинских писателей анонсирована в Москве

03 июня 2022, 22:44

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Сборник "Здесь были", в который вошли произведения 15 авторов из Северной и Южной Осетии, уже продается в Москве, но его презентации намечены на 5-6 июня, сообщил составитель книги Алан Цхурбаев. Книга призвана рассказать всему миру о жизни современной Осетии, заявил писатель Тамерлан Тадтаев.

В сборник прозы современных писателей Осетии "Здесь были" вошли произведения современных авторов из Северной и Южной Осетии, рассказал его составитель Алан Цхурбаев.

"Отобраны были сочинения 15 писателей. Это мой субъективный выбор. В то же время при выборе авторов и произведений я старался показать картину литературной Осетии. Это произведения, которые писались в последние пять лет", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Презентация книги "Здесь были" состоится 5 июня в московской осетинской общине. Это сборник рассказов писателей из Северной и Южной Осетии, в который вошли сочинения 15 авторов, столько же художников сделали к ним иллюстрации. 6 июня состоится ещё одна презентация этой книги, но уже на Красной площади на книжном фестивале. Это будет коллективная презентация, где делегаты из Северной Осетии расскажут о книжных новинках и литературных журналах, сообщается на сайте iriston.ru.

Проблематика произведений, вошедших в сборник, различная. "(Это) рассказы на разнообразные темы. Есть произведения актуальные, в которых есть реакция на происходящие сейчас события. Но представлены и другие жанры", — отметил Цхурбаев.

В сборник также вошёл один рассказ самого Цхурбаева. "Тема рассказа — это воспоминания о детстве, когда наша семья жила в Тбилиси. В определённый период мы столкнулись с давлением грузинских националистов и были вынуждены уехать из Грузии в Осетию. Эта ситуация рассказана глазами ребёнка, который не совсем понимает, что происходит, и пропускает это через себя", — рассказал Цхурбаев.

Среди авторов сборника есть как новички, так и признанные, титулованные писатели, отметил он. "Это, например, самый известный и успешный современный осетинский писатель Алан Черчесов. У него вышло несколько романов, которые получали престижные премии, переводились на другие языки. Тамерлан Татдаев также известен в писательской среде России, он автор нескольких книг. Но есть и совершенно неизвестные авторы", — пояснил Цхурбаев.

От идеи до выхода книги в свет в общей сложности прошло три года, рассказал он. "Работа над составлением сборника работа шла один год. Изюминка была в том, что у каждого из 15 авторов есть свой художник, иллюстрировавший его произведение. Я подобрал 15 художников из Северной и Южной Осетии, как профессионалов, так и любителей. Книга — это литературно-художественное издание. Среди иллюстраторов нет известных художников. В основном они представляют неформальный срез. И среди писателей, и среди художников по три человека из Южной Осетии, остальные — из Северной", — рассказал Цхурбаев.

Тираж сборника — 500 экземпляров, сказал он. "Сборник только что отпечатан в московской типографии и поступит в продажу сегодня, его можно купить на книжном фестивале на Красной площади. На ярмарке он будет продаваться в течение четырех дней, а потом поступит в продажу и во Владикавказе", — сказал Цхурбаев. Цену сборника он не уточнил.

Один из авторов сборника писатель Тамерлан Татдаев сказал, что идея создать сборник родилась в его беседах с Аланом Цхурбаевым. "В осетинской литературе наблюдается подъем. Произведения отображают современную действительность. Мы решили создать книгу, чтобы показать не только Осетии, России, но и всему миру, какова жизнь в современной Осетии", — пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

В сборник вошли два рассказа Татдаева. "Оба рассказа на военную тему — о войне с Грузией. Но война проходит фоном, рассказы не о войне, а о человеческих взаимоотношениях. Как люди живут, как воспринимают происходящее", — рассказал писатель.

По его мнению, понятие национальная литература на Северном Кавказе не утратила своего смысла с переходом части авторов на русский язык. "Я знаю хорошо русский язык. Пишу в основном на нем, но могу и по-осетински. Язык — это способ донести мысли автора до большего числа людей. В конце концов, например, на том же английском языке создают свои произведения писатели разных народов. Например, ирландский писатель Джеймс Джойс написал "Улисса" по-английски. Если бы я знал так же хорошо английский язык, как русский, то я бы и на нём создавал то, что меня волнует", — сказал Татдаев.

Дагестанская поэтесса Миясат Муслимова считает, что национальная литература на Кавказе существует, но она разноуровневая. "В Дагестане пишут и на национальных языках. Другое дело, что смыслы и способы их выражения могут расширяться. Раньше противопоставлялись русская и национальная литературы. Но в школьную программу включили предмет "русская литература как родная". Значит, русскую литературу мы тоже рассматриваем как национальную, как литературу одного из этносов", — рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению поэтессы, в узком смысле продолжает существовать аварская, лезгинская и другая литература. "В более широком смысле вся литература народов Дагестана, включая русскоязычную, является общей дагестанской литературой. К счастью, литература на родных языках народов Дагестана не умерла. Но все тревожнее за неё, так как всё меньше людей, которые владеют языками так, чтобы создавать художественные произведения на них. Ведь сохранять национальные языки — это не только говорить на них, но и писать на них художественную литературу", — заявила Муслимова.

Актуальность проблемы сохранения родных языков, в том числе на Северном Кавказе, обострилась после того, как 24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

11 марта 2020 года Госдума приняла поправки к Конституции России, в том числе понятие о русском языке как о "языке государствообразующего народа". Положение о "государствообразующем народе" в Конституции лишит государственной защиты все остальные народы, и последствия этого шага окажутся для страны губительными, предположили сотрудники Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований, выступившие против поправок в основной закон. "Мы утверждаем, что государствообразующими являются все народы РФ без исключения", — говорится в заявлении сотрудников КБИГИ, полный текст которого опубликован на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" также писал, что 15 октября 2021 года в музее-усадьбе в Ставрополе состоялись памятные мероприятия, посвященные годовщине со дня рождения основоположника осетинской литературы поэта и художника Коста Хетагурова. В Северной Осетии в этот день открыли два новых бюста Хетагурова.

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