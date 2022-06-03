Ужесточено обвинение азербайджанскому оппозиционеру Алышову

03 июня 2022, 20:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Члену партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Рази Алышову ужесточили обвинение, теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы по статье о незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Активист отверг это обвинение и заявил, что дал признательные показания под пытками.

Как писал "Кавказский узел", Рази Алышов был задержан вечером 28 мая в Гяндже по подозрению в незаконном обороте наркотиков. На следующий день у него дома был проведен обыск. В ПНФА заявили о политических мотивах преследования активиста. Суд в Гяндже 30 мая избрал в отношении Алышова меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Ему предъявлено уголовное дело по статье 234.2 УК Азербайджана (незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, производство... наркотических средств или психотропных веществ), сообщил член президиума партии Народного фронта Азербайджана Мамед Ибрагим.

Гянджинский апелляционный суд сегодня не удовлетворил жалобу Рази Алышова на арест, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов. Более того, продолжил он, в апелляционном суде выяснилось, что обвинение Алышову ужесточено.

Первоначально он обвинялся по статье 234.2 "Незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, производство, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ", которое предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет, отметил представитель ПНФА.

Теперь же, по его словам, Алышова обвиняют по статье 234.4.3. "Эта статья предусматривает те же действия, однако с наркотиками в "крупном размере" и предполагает тюремный срок уже от пяти до двенадцати лет", — пояснил Адилов.

По его словам, Алышов пожаловался в суде на пытки: "Рази рассказал, что в полиции он подвергся пыткам, от полученных ударов он стал плохо слышать на левое ухо. У него на руках были следы насилия. Он сказал, что его принудили к даче признательных показаний перед видеокамерой под угрозой еще более изощренных грязных действий. После процесса наши активисты у здания суда поинтересовались у следователя, в чем причины следов насилия на теле Алышова. Следователь стал утверждать, что Рази "не пытали", по логике силовика, активист "мог упасть перед арестом с дерева". Примечательно, что этот же следователь вел дело нашего другого активиста в Гяндже Шахина Гаджиева. Видимо, он "специализируется" на сфабрикованных обвинениях с наркотиками против оппозиционеров", — отметил Адилов.

Член партии Народного фронта Азербайджана Шахин Гаджиев был задержан 26 ноября 2021 года по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в полиции. Активиста преследуют за политическую деятельность, предположили его однопартийцы. 29 марта в Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по делу Гаджиева. Прокурор потребовал для него 7,5 года лишения свободы. Шахин Гаджиев приговорен к шести годам лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Его соратники считают приговор политически мотивированным.

Глава пресс-службы ПНФА убежден, что Алышова преследуют из-за политической деятельности. "Гянджа второй по величине город Азербайджана. Этот город славится традициями народных протестов. Учитывая это, власти держат жителей города под постоянным прессингом. Поскольку ПНФА на сегодняшний день самая активная оппозиционная политическая сила в стране, власти периодически подвергают наших активистов репрессиям. Выбор Рази для ареста был не случайным. Он пользовался авторитетом не только среди членов Гянджинской организации ПНФА, но и среди верующих. Власти больше всего опасаются сотрудничества протестно настроенных верующих со светской, либеральной оппозицией, и потому делают все для того, чтобы нарушить этот возможный союз и преследуют тех, кто прилагает усилия для консолидации", — отметил Адилов.

Адвокат Алышова Забиль Гахраманов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении жалобы на арест и заявлении подзащитного о своей невиновности.

При этом адвокат воздержался комментировать суть обвинения. "Честно говоря, я вступил в дело буквально перед апелляционным судом. Жалобу подавал другой адвокат (по назначению, — прим. "Кавказского узла"). Мне пока не ясна суть обвинения, я еще не участвовал в следственных действиях. Разбирательство в апелляционном суде было скоротечным. Я выдвинул ходатайство об изменении меры пресечения, но оно не было удовлетворено. После выдачи текста решения апелляционного суда у меня будет возможность иметь уже представление о сути дела. Естественно, мы продолжим применять правовые средства для изменения меры пресечения. Очевидно, после консультаций с моим подзащитным мы подадим ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест", — заявил адвокат.

Что касается заявления Алышова о пытках, то защитник сказал, что "...в связи с этим будет подана жалоба в прокуратуру". Однако адвокат предпочел воздержаться от подробных комментариев по этому вопросу.

В Гянджинском апелляционном суде подтвердили информацию об отклонении жалобы Алышова.

Напомним, что ранее в пресс-службе МВД отвергли утверждения о политических мотивах дела Алышова. "Лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, привлекаются к ответственности вне зависимости от политических взглядов и занимаемого в обществе положения", — сказали в ведомстве.

Национальный совет демократических сил (НСДС) выступил сегодня с заявлением, в котором осудил новую волну репрессий в Азербайджане. "В то время, как азербайджанский народ праздновал День независимости (28 мая, — прим. "Кавказского узла"), власти страны санкционировали арест по сфабрикованному уголовному обвинению еще одного критика режима. В Гяндже был задержан активист ПНФА Рази Алышов, которому предъявили ложное обвинение в незаконном обороте наркотиков", — сказано в заявлении НСДС. Авторы документа указали, что "правоохранительные органы Азербайджана часто арестовывают политических активистов оппозиции по обвинению в хранении наркотиков, и Рази Алышов — очередная жертва этой порочной практики". "Арестом Рази Алышова правительство Ильхама Алиева еще раз продемонстрировало, что не намерено менять свой стиль и методы правления. В противном случае новый политический арест не был бы назначен сразу же после подписания 27 мая указа о помиловании, которое коснулось незначительной части политзаключенных в стране", — сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава НСДС Джамиль Гасанли.

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Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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