Руководство "Боржоми" отказалось говорить с бастующими рабочими

02 июня 2022, 20:07

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На третий день забастовки работники заводов "Боржоми" потребовали встречи с мэром города и генеральным директором компании, однако те отказались говорить с протестующими. Около 400 рабочих не получают зарплату уже два месяца, сообщил представитель профсоюзов.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая работники двух заводов по розливу минеральной воды в Боржоми начали забастовку. Они потребовали наказать виновных в шантаже, давлении и угрозах по отношению к рабочим, улучшить условия труда, а также восстановить на работе уволенных людей. Поводом для забастовки стали трудовые контракты с худшими условиями, которые компания IDS Borjomi Georgia предложила сотрудникам предприятий после приостановки работы заводов. 20 мая профсоюзы заявили о давлении на работников "Боржоми". В Службу инспекции труда поступило около 100 звонков от сотрудников "Боржоми" по фактам шантажа, угроз, дискриминации на заводе компании, заявил тогда председатель отраслевого профсоюза.

IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, шестидесятипроцентной долей которой владеет компания "Альфа-групп", основанная российским предпринимателем Михаилом Фридманом, подпавшим под санкции, введенные странами Запада из-за ситуации на Украине. IDS Borjomi Georgia сообщила о приостановке работы с 29 апреля двух своих заводов. Компании ограничили доступ к банковским счетам после того, как Фридман попал под санкции.

На третий день забастовки сотрудники двух заводов по розливу минеральной воды в Боржоми устроили шествие к мэрии города, они просили о встрече с мэром Боржоми.

400 рабочих с заводов "Боржоми" уже два месяца не получают зарплату, в их домах отключают свет, газ и электричество, сообщил в эфире "Формула ТВ" представитель профсоюзов Гиоргий Диасамидзе. По его словам, протестующие намеревались попросить мэра Боржоми посодействовать в переговорах с компаниями, предоставляющими коммунальные услуги, а также стать посредником в переговорах с банками, так как у рабочих сейчас нет возможности оплачивать кредиты. Но ни чиновники мэрии, ни сам мэр к протестующим не вышли.

После того как рабочие пришли к мэрии Боржоми, появилась информация, что генеральный директор IDS Borjomi Georgia Вано Мачавариани и мэр города ведут переговоры в культурном центре. Колонна демонстрантов отправилась к зданию центра. Но ни мэр, ни гендиректор не стали разговаривать с рабочими заводов "Боржоми".

Участники забастовки возмутились действиями властей. "Директор (IDS Borjomi Georgia) встречается чиновниками, но не хочет поговорить с рабочими. Они от нас прячутся, но мы их все равно найдем", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова одного из рабочих, Сантро Кикнадзе, в эфире телекомпании.

Другой рабочий рассказал, что 2 июня к участникам забастовки пришел переговорщик и предложил провести переговоры без профсоюзов и без уволенных рабочих. "Но мы это предложение отвергли", - заявил он.

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