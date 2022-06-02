Пользователи Instagram* пожаловались на очереди в больницах Чечни

02 июня 2022, 11:54

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Большие очереди перед кабинетами врачей стали обычным явлением в больницах Чечни, пожаловались пользователи Instagram*, посмотревшие видео пациентки из коридора грозненской больницы.

31 мая в соцсети Instagram* в паблике revizorro_095 был опубликован ролик, на кадрах которого девушка пожаловалась на очередь в республиканской больнице в Грозном. "Республиканская больница, время 09.40 <…>. Уже время 09.49, огромные очереди, они запускают туда только своих родственников", – заявила автор ролика.

На кадрах видео при этом показана дверь в кабинет врача, на табличке которой написано "Офтальмолог".

К 11.00 мск 2 июня это видео в паблике revizorro_095, на который подписаны около 13,5 тысячи пользователей, набрал 132 отметки "нравится" и 92 комментария.

"Самая большая проблема республиканской [больницы] – это их регистратура. И каждый раз у них карта теряется", – написал пользователь aizaaaaaaaaa_.

"Это абсолютно везде", – заявил пользователь e.k.m.001. "У них всегда очередь", – подчеркнул пользователь zuli3000. "Про детского офтальмолога я вообще молчу", – отметил пользователь imsafiy.

"Можно подумать, если тебя запустят, и ты туда попадёшь, то тебе чем-то помогут. Я не имею в виду, именно этот кабинет, я говорю о многих наших врачах", – написал пользователь summay22429211.

"[В кабинете] УЗИ они тоже так делают. Я два дня стояла в очереди", – пожаловалась ghva_i.

"Огромные очереди. Операцию на катаракту записали на следующий год, в апреле. И это притом, что человек может потерять зрение совсем", – написал пользователь krooo___.

Другая часть комментаторов усомнилась в обоснованности версии, что врач принимал своих родственников. "Бывает так, что закапывают глаза, и через полчаса потом нужно подойти. Врач обычно говорит чтобы через полчаса без очереди подходили, поэтому не факт что родственники заходят, может такие же пациенты которые ждали", – заявил пользователь mina87_95.

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