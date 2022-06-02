Заявление о пытках обернулось для сочинца арестом за ложный донос

02 июня 2022, 05:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд постановил взять под стражу заявившего об избиении силовиками Алексея Власенко за ложный донос. Адвокат Сергей Костюк намерен жаловаться на действия судьи. Коллеги и родственники арестованного считают, что уголовное дело о ложном доносе сфальсифицировано.

Как писал "Кавказский узел", сочинец Алексей Власенко 23 апреля пожаловался на избиение силовиками, которые обвинили его в приобретении краденой золотой цепочки в ломбарде, где он работает, и заставили написать явку с повинной. Адвокат направил жалобу в Следком. У Власенко врачи диагностировали многочисленные ушибы, ссадины и кровоизлияния. Коллеги и близкие сочинца охарактеризовали его как честного человека.

На заявление Алексея Власенко о пытках и избиении в полиции был дан ответ, что факты не подтвердились. "31 мая я был вызван в следственный комитет к моему подзащитному... Следователь вручил ему постановление о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 306 УК России (максимальное наказание - лишение свободы на срок до шести лет). Следствие предполагает, что он сам нанес себе увечья после того, как побывал в полиции", рассказал адвокат Сергей Костюк 1 июня корреспонденту "Кавказского узла".

"Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие в материалах проверки данных о совершении Власенко А.В. заведомо ложного доноса о тяжком преступлении, соединенное с искусственным созданием доказательств обвинения", сказано в постановлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В постановлении указано, что Власенко, зная об уголовной ответственности за ложный донос о совершении преступления, обратился 21 апреля с заявлением в Следком о том, что оперуполномоченные отдела уголовного розыска 20 апреля, находясь в административном здании отдела полиции, причинили ему физическую боль, то есть совершили преступление в отношении него, предусмотренное пунктом "а" части 3 статьи 286 УК России (максимальное наказание – лишение свободы на срок до десяти лет). В постановлении говорится, что «согласно заключению эксперта № 251 от 25.04.2022 у Власенко А.В. имеются повреждения в виде кровоподтеков: на веках правого глаза с переходом в окологлазничную область, на веках левого глаза с переходом в окологлазничную область, в области тела грудины, ссадины в области правого лучезапястного сустава, ссадины в области левого лучезапястного сустава. При этом в ходе проведения проверки достоверно установлено, что обнаруженные в ходе судебно-медицинской экспертизы телесные повреждения Власенко А.В. получил после посещения административного здания отдела полиции (Центральный район) УВД по г.Сочи 20.04.2022 при неустановленных следствием обстоятельствах". Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении полицейских в связи с отсутствием в их действиях составов преступлений.

"Своими действиями Власенко А.В. совершил заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств обвинения", - утверждает следователь.

Сергей Костюк говорит, что их с подзащитным ни суд, ни следствие не ознакомили с материалами дела и данными экспертизы, согласно которым телесные повреждения Власенко получил не в здании полиции, а за его пределами. "В суде следователь ссылался на какую-то видеозапись, которую нам не показали", - сказал адвокат.

"У моего подзащитного не было никаких оснований оговаривать полицейских", - добавил он.

Работодатель задержанного Денис Сопин сообщил, что в его магазин 28 мая пришли следователи с обыском и обвинили его в организации побоев Власенко. (Копия постановления о необходимости проведения обыска имеется в распоряжении редакции). "Я им пояснил, что никто из сотрудников не способен избить своего коллегу, чтобы обвинить полицию в этом. Нам с коллегами предъявили постановление от 27 мая об обыске. Ничего в магазине найдено не было, что могло бы подтвердить версию следствия", - рассказал Сопин корреспонденту "Кавказского узла".

"К нам рано утром постучали. Мы еще спали. Алексей пошел открывать. Стояли двое в штатском. Они не представились. Сказали Алексею собираться на допрос, что они его задерживают. На вопрос о причине задержания они мне не ответили. На заседание суда меня не пустили. Я видела, как в автозаке привезли Алексея. Меня просто всю трясет от наглости силовиков и несправедливости... Я слышала, как при задержании ему сказали, что он скрывается от следствия. Я свидетельствую - это ложь. Никаких повесток он не получал. Его никто не вызывал. На работе он был постоянно, не скрывался. Они прекрасно знают, где он работает", - рассказала девушка Власенко Татьяна Янченко корреспонденту "Кавказского узла".

"Мало того, что моего сына избили, его же и обвинили, и уже дважды... Мой сын не так воспитан, чтобы выдумывать подобные истории. Их выдумали против него силовики", - заявила мама Алексея Светлана Власенко.

Центральный районный суд Сочи рассмотрел в открытом заседании ходатайство Следкома об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого Власенко Алексея. "Достоверно установлено, что обнаруженные в ходе производства судебно-медицинской экспертизы телесные повреждения Власенко А.В. получил после посещения административного здания отдела полиции (Центральный район) УВД по г.Сочи 20.04.2022 при неустановленных следствием обстоятельствах", - говорится в постановлении суда от 1 июня, копия которого также имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 июля включительно. По словам адвоката Сергея Костюка, защита будет обжаловать не только данное постановление, но и действия вынесшего его судьи.

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