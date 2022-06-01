Износ дамбы на реке Сулак создал угрозу домам жителей

01 июня 2022, 22:10

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Опасность затопления жилых домов возникла в Дагестане из-за заиливания середины русла реки Сулак и размыва берегов, сообщил министр природных ресурсов и экологии республики. В зоне возможного подтопления в Кизилюртовском районе живет около 18 тысяч человек.

В зоне подтопления находится село Нечаевка Кизилюртовского района. Построенные еще в 1996 году берегоукрепительные сооружения постоянно размываются, отчего высока опасность затопления домов, сельхозугодий и объектов инфраструктуры, сообщило сегодня издание "Мирмол".

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня побывал в Кизилюртовском районе в селе Нечаевка, осмотрел состояние дамбы и оценил состояние берегозащитных сооружений на реке Сулак, информировал сегодня "Черновик".

Росту уровня воды в реке Сулак происходит из-за сильного заиливания Чирюртовского водохранилища, созданного для регулирования стока воды и обеспечения работы Чирюртовской ГЭС. За счёт роста абсолютных отметок уровня дна происходит потеря объёма воды, что не позволяет обеспечить ее накопление и сохранение, сообщило со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Дагестана Ибрагима Ибрагимова правительство республики.

Осенью 2021 года размер речного стока достиг 660 кубометров в секунду и возникла реальная угроза подтопления населенных пунктов Нечаевка, Кироваул, Султанянгиюрт, напомнил министр. Произошел размыв берегов из-за заиливания середины русла, образовались множественные островки от скопления наносов, это привело к разливу реки, и до ближайших жилых домов и участков осталось всего пять-семь метров, сообщил Ибрагимов.

"В случае резкого сброса воды с ГЭС и непринятия срочных мер ситуация усугубится, возникнет угроза затопления сельских поселений Кизилюртовского, Хасавюртовского, Бабаюртовского районов. Также на участке реки Сулак от шлюзов мелиоративного канала вниз по течению вдоль села Кироваул происходит интенсивный размыв левого берега с угрозой для населенного пункта в случае повышения уровня водотока", - пояснил Ибрагимов.

В зоне подтопления сел Кизилюртовского района проживает около 18 тысяч человек, сообщил глава района Рустам Татарханов. На территории Кизилюртовского района более 25 лет назад была построена дамба протяженностью 2450 метров. Защитная дамба за время своего существования неоднократно подвергалась размывам, из трех ее шпор одна полностью размыта, между другими шпорами размыт соединительный вал, и осел грунт.

Необходимо срочно провести руслорегуляционные и дноуглубительные работы, расчистить русло реки от наносов, поэтому в республике будет пересмотрена отраслевая госпрограмма, в первую очередь средства выделят на решение проблем в наиболее паводкоопасных и подверженных подтоплению районах, решил премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Власти республики планируют затратить в этом году на углубление русел рек в Дагестане около 30 миллионов рублей, чтобы избежать подтопления нескольких районов, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу правительства региона ТАСС.

В 2022 году на работы по расчистке и дноуглублению русел рек выделены субвенции в объеме 29,5 миллиона рублей, на следующий год - 31,7 миллиона рублей, сообщило правительство Дагестана. Средства на проведение берегоукрепительных работ в текущем году будут выделены также из бюджета Кизилюртовского района в размере 9,4 миллиона рублей, информировало агентство.

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