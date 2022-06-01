01 июня 2022, 07:38

Горнолыжный сезон продлен на курорте "Эльбрус"

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Снежный покров на горнолыжных трассах пригоден для безопасного катания, поэтому зимний сезон на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии продлен до 3 июля, сообщила администрация курорта.

Как сообщал "Кавказский узел", текущий горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" был открыт 4 декабря 2021 года. При этом  в прошлом году сезон катания на горных лыжах на курорте длился до 5 июля 2021 года.

На курорте "Эльбрус" на месяц продлен горнолыжный сезон. "Катаем до 3 июля на трассе Гарабаши – Мир (3847 м - 3500 м)", – сообщила администрация курорта 31 мая в своем Telegram-канале.

В сообщении подчеркивается, что сезон катания на горных лыжах может быть закрыт и раньше в случае, если того потребует состояние снежного покрова.

Напомним, Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

Для тех, кто решил посетить кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов". На "Кавказском узле" также опубликована справка "ОАО "Курорты Северного Кавказа".

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Примечание:

"Курорт "Эльбрус" закрыл канатные дороги", "Альпинисты рассказали подробности происшествия на Эльбрусе", "Спасатели эвакуировали туристку с гор Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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