Жесткие действия силовиков в Ереване дали повод обвинить их в провокациях

31 мая 2022, 05:22

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Власть Пашиняна держится только на силовиках, которые спровоцировали конфликт на акции протеста, заявили представители оппозиции. Протестное движение находится на очередном подъеме, а действия оппозиционеров стали адресными, отметила политобозреватель Наира Айрумян. Протестное движение зашло в тупик, сказывается отсутствие творческого подхода, считает политтехнолог Армен Бадалян.

Как писал "Кавказский узел", оппозиция провела 30 мая акцию у третьего корпуса здания правительства Армении, в ходе нее активисты попытались прорваться в здание. Полиция отчиталась о задержании 111 активистов. Четыре человека были госпитализированы, в том числе два силовика, состояние пострадавших оценивается как стабильное. Полицейские применяли избыточную силу при задержаниях, заявили участники акции протеста. По данным Генпрокуратуры Армении, неправомерные действия силовиков на акциях протеста оппозиции стали основанием для 25 уголовных дел, потерпевшими по которым проходят 16 человек.

Омбудсмен Кристине Григорян ранее заявила, что полиция при задержании сторонников оппозиции на акциях протеста в Армении действует агрессивно, некоторые активисты получили телесные повреждения и переломы. 18 мая на акции протеста вице-спикер парламента республики Ишхан Сагателян сообщил, что власти выделили около 6,5 миллиона долларов на премии полицейским за работу на акциях протеста. Оппозиционеры потребовали от главы полиции приостановить полномочия силовиков, причастных к насилию над демонстрантами.

Оппозиция провела на Площади Франции рабочую встречу, на которой обсудила действия силовиков в ходе акции протеста. Изначально вечернее мероприятие не планировалось, но события у правительственного корпуса изменили планы координаторов протестного движения, передает корреспондент "Кавказского узла" с места события.

У Пашиняна нет власти, остались только полицейские, за которыми он скрывается, но так долго удержать власть ему не удастся, заявил вице-спикер парламента, представитель Бюро АРФ "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

По его словам, оппозицию обвиняли в отсутствии повестки, а движение называли "обычной борьбой за власть". "На днях мы озвучили свою повестку, те минимальные требования, которые каждый из нас должен или поддержать, или отвергнуть. Целью нашей акции было понять, чиновники с народом или нет, а если не поддерживают эту повестку, должны пояснить, почему", - отметил он.

Запрет полиции пройти в министерство является нарушением закона, так как депутат имеет право на беспрепятственный вход в любое госучреждение, подчеркнул оппозиционный политик. "Нас этим правом наделил избиратель. Но власть, которая называет страну «бастионом демократии», стянула к месту событий спецназ полиции, «красные» и «черные» береты и спецслужбы. Мы намеревались открыть двери, а не захватить правительственный корпус. Перед депутатами не должны быть закрытых дверей", - пояснил Сагателян.

Но полиция, получив указание властей, спровоцировала конфликт, применила жесткую силу, чтобы посеять страх, добавил он. "Однако такая политика обречена на провал. Потому что на кону стоит сохранение национальной самоидентичности", - сказал депутат.

По его словам, необходимо не допустить, чтобы была пролита кровь. Любая провокация властей обречена на провал, заверил Сагателян.

Оппозиционный политик анонсировал продолжение тактики "уточнения позиций". "В 11.00 (31 мая) встречаемся на Площади Франции, шествием идем по госструктурам, а в 19.00 собираемся на митинг. Наши сторонники должны провести аналогичные акции у райцентров, областных администраций. Все должны высказать свою позицию", - заключил Сагателян.

Депутат фракции "Айастан", представитель Бюро АРФ "Дашнакцутюн" Гегам Манукян отметил, что действия силовиков координирует глава Госохраны Саркис Ованнисян. По словам Манукяна, его заметили в сквере перед правительственным корпусом.

"Именно по его указаниям полиция преступает закон. И у граждан есть полное право ответными шагами пресекать неправомерные действия силовиков. Каждый полицейский, кто нарушает закон, должен знать, что будет привлечен к ответственности", - сказал он.

Аналитики поспорили об успехах протестного движения

Политический обозреватель Наира Айрумян считает, что протестное движение находится на очередном подъеме, а действия оппозиционеров стали адресными.

"В частности, формулируются требования и осаждаются административные здания. Видимо, стало ясно, что в количественном плане движение уже не вырастет, поэтому надо менять методы", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, с этим связано и изменение поведения полиции. "Шествия и митинги не представляли угрозы власти. Но когда ставится вопрос, скажем, о принятии заявления в парламенте, то появляется вопрос политической ответственности. И лучший способ избежать этого - провоцирование столкновений и беспорядков", - отметила Айрумян.

При этом политобозреватель сомневается, что протестные настроения в количественном отношении будут нарастать из-за сильной антипропаганды. По ее словам, протестующих властная пропаганда провозгласила "партией войны", реваншистами, которые хотят вновь начать войну из-за Нагорного Карабаха. "Еще не успокоившиеся после войны 2020 года армянские обыватели пока не готовы к этому. Об истинных настроениях в обществе, конечно, сложно судить без выверенных социологических и иных данных. Но очевидно, что насилие против манифестантов не вызывает в обществе особого гнева и не пополняет ряды протестующих. Тем более что параллельно проводится пропаганда коррупционного прошлого вышедших на улицу людей", - пояснила Айрумян.

Политтехнолог Армен Бадалян связывает действия полиции с опасениями властей. По его словам, субботнее шествие собрало свыше двух десятков тысяч человек.

"Интересное явление. Увеличивается численность не ежедневных участников акций, а именно субботних акций, которые превращаются во что-то наподобие политической вечеринки. Это тоже способ протеста, но такая слабая форма эффективна в европейских странах. Своего рода субботний Гайд-парк. В будние дни численность участников акций держится на уровне плюс-минус 100 человек. А по субботам – увеличивается на тысячи", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, столкновение полиции с манифестантами стало результатом провокации. "Полиция «позволила» оппозиции вернуться к правительственному корпусу. И вопрос - зачем? Чтобы позволить арестовать свыше 100 человек? Полиция, по сути, арестовала актив оппозиции. Арестованы не просто зеваки, а конкретные люди, отвечающие за организацию протеста. Полиция изолировали конкретных активистов. Если бы оппозиции было на 300-400 человек больше, полиция не пошла бы на конфликт. Провокации легко поддаются, когда численность малая. Эта старая тактика", - пояснил политтехнолог.

Бадалян считает, что и оппозиция, и власть действуют на пределе, так как у обоих нервы на пределы. По его словам, обеим силам некуда отступать. "В целом, ситуация тупиковая. Протестное движение ни на спаде и ни на подъеме. Новый этап требует креативного подхода. Не надо было проводить шествие, которое привело к аресту 100 сторонников. Оппозиционные десять депутатов могли бы спокойно пойти и задать вопросы в сопровождении журналистов. Нельзя было ради картинки вестись на провокации. Теряется содержательность", - отметил он.

Политтехнолог также считает, что 3 июня для оппозиции является дедлайном. Правящая фракция провалит обсуждение проекта заявления, подчеркнул Бадалян. "И что будет делать оппозиция? Вернутся на Площадь Франции, анонсируют акции с 4 июня? Пойдут ва-банк, объявив национально-освободительную борьбу? Сомневаюсь. Действия оппозиции говорят, что движение не знает, какие будут их дальнейшие шаги", - заключил Бадалян.

Армения следует интеграционным процессам с Россией, и в случае революции новые власти будут вынуждены следовать той же самой политике. Но вероятность смены власти в стране минимальна, так как армянская оппозиция не имеет альтернатив фигуре премьер-министра Никола Пашиняна, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики.