Присоединилась ли Грузия к санкциям против России?

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После начала российской спецоперации на Украине руководство Грузии пытается одинаково удовлетворить и Запад, и Москву то ли вводя, то ли не вводя санкции против России. JAMnews попытался разобраться в этой теме вместе с грузинскими экспертами.

Материал подготовлен на основе публикации «“Нет политической воли”. Присоединилась ли Грузия к санкциям против России?», размещенной сегодня на JAMnews.

Правительство Грузии заявляет, что страна не присоединится к санкциям, которые западные страны ввели против России из-за спецоперации на Украине - это противоречит “национальным интересам”. В то же время президент и отдельные ведомства утверждают обратное - что Грузия соблюдает все санкции, введенные западными странами, и не допустит использования своей территории для того, чтобы их обойти. Так как обстоят дела на самом деле?

С момента начала боевых действий России на Украине 24 февраля 2022 года многие страны - США, страны Евросоюза, Великобритания, Япония, Австралия и т. д. ввели несколько пакетов санкций против России - как коллективных, так и односторонних.

Санкции касаются финансового, энергетического и транспортного секторов, экспорта и импорта, визовой политики. Под санкции попали чиновники, олигархи и лица, близкие к президенту России Путину.

Западный мир надеется, что российское правительство не выдержит этого давления и прекратит боевые действия против Украины.

Грузия не вводила собственных санкций против России. Более того, с 24 февраля члены правительства Грузии подчеркивают, что Грузия не присоединится к санкциям, введенным Западом. Украина недовольна позицией Грузии и открыто об этом говорит.

В то же время президент Грузии и отдельные ведомства не один раз подчеркивали, что Грузия соблюдает режим санкций против России и не будет никому помогать их избегать.

Что происходит на самом деле?

Санкции против России и позиция Грузии

Впервые со времен холодной войны против СССР Россия столкнулась с такими жесткими санкциями.

В результате финансовых санкций активы Центрального банка России заморожены. Россия не может использовать резерв в 630 миллиардов долларов, от международной системы банковских переводов SWIFT отключены семь крупнейших банков России, из-за чего перевод денежных средств задерживается.

Кроме того, воздушное пространство ЕС закрыто для всех принадлежащих России самолетов, а порты - для российских кораблей. Также запрещен экспорт в Россию товаров двойного назначения.

Российские олигархи, депутаты Госдумы и приближенные к Путину люди лишились доступа к своей недвижимость за границей, им запретили поездки в Европу и США.

Сейчас ЕС работает над шестым пакетом санкций, который будет намного жестче. В рамках пакета ЕС планирует ввести нефтяное эмбарго в отношении России, запретить для России услуги по транспортировке нефти и страхованию, а также запретить вещание трех государственных телеканалов. Сбербанк и еще два крупных банка планируется отключить от SWIFT 1 .

Первый пакет санкций против России вступил в силу 24 февраля. На следующий день премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что Грузия не присоединится к санкциям:

«Хочу четко и недвусмысленно заявить, что Грузия, учитывая наши национальные интересы и интересы нашего народа, не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях, так как это только нанесет огромный вред нашей стране и нашему населению».

С тех пор премьер-министр Грузии несколько раз повторял это заявление. Он добавил, что страна экономически сильно зависит от России. Гарибашвили заявил, что за последние 7-8 лет в Грузию из России поступило 12 миллиардов долларов и он «не будет уменьшать эти доходы для населения».

В Москве похвалили премьер-министра Грузии за его позицию

«Молодцы. Можно только поприветствовать такое решение»,- заявил первый заместитель председателя Международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров 2 .

«Позиция Грузии по санкциям не останется незамеченной», — заявил Григорий Карасин, глава комитета Совета Федерации РФ по иностранным делам 3 .

Из-за позиции Грузии по санкциям против России президент Украины Зеленский отозвал посла Украины из Тбилиси 4 .

Заявления президента страны Саломе Зурабишвили коренным образом отличались от заявлений премьер-министра. Президент комментировала вопрос санкций для международных медиа, то есть в основном для аудитории за пределами страны.

«Честно могу сказать, что такого заявления я бы не делала», — сказала Саломе Зурабишвили в интервью France 24 1 марта 5 . Позже она заявила CNN 6 , что утверждение о том, что Грузия не присоединилась к санкциям, не соответствует действительности и что проблема могла заключаться в «лексике, используемой правительством»:

«Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях, и это нечто особенное для финансового сектора Грузии… В то же время мы [Грузия] присоединились ко всем международным резолюциям в поддержку Украины… Мы [вместе с Украиной] пережили двухвековую историю российской агрессии, и мы знаем, что это такое», - так Саломе Зурабишвили ответила на вопрос Кристиан Аманпур по теме санкций.

Члены правительства называют всех, кто говорит о необходимости присоединения к санкциям, «партией войны» и обвиняют их в том, что они хотят «втянуть Грузию в войну».

Что происходит на самом деле?

Финансовый сектор

Одним из важнейших пакетов санкций против России являются санкции, наложенные на финансовый сектор - отключение от системы SWIFT, ограничения на переводы, на использование иностранной валюты, санкции против банков.

В Грузии эти санкции коснулись отделения российского банка ВТБ. Ему были ограничены переводы. В итоге, банк перестал работать. Клиентов - физических лиц, вкладчиков и заемщиков банка ВТБ, теперь обслуживает “Базис Банк”, юридических лиц – “Либерти Банк”.

Национальный банк Грузии JAMnews пояснил, что:

гражданин Грузии или иностранного государства может перевести деньги в Россию, если плательщик или получатель или его банк не находятся в списке санкционированных лиц;

то же самое происходит при переводе из России;

нет способа и возможности перевести деньги в подсанкционные банки;

существуют ограничения на денежные переводы, которые устанавливаются самими системами денежных переводов;

все транзакции находятся под особым контролем и физически невозможно обойти санкции.

«Национальный банк действует в соответствии со стандартами, установленными международными резолюциями, и не будет и даже при желании не сможет обойти санкции», — заявил Национальный банк Грузии вскоре после вступления санкций в силу 27 февраля.

Санкции не распространяются на денежные переводы.

Среди основных банков Грузии, кроме Базиса и Либерти: "ПроКредит Банк", "TBC Банк" и "Карту Банк".

По данным Национального банка Грузии, в апреле 2022 года из России в Грузию было перечислено в 5 раз больше денег, чем в прошлом месяце. В марте из России в Грузию было переведено 27 миллионов долларов, а в апреле - 133 миллиона долларов - на 300% больше, чем в апреле прошлого года.

Мы спросили у финансистов, что могут означать эти данные? Указывает ли это на какой-либо косвенный способ избежать санкций?

Гиорги Кепуладзе, председатель правления организации «Общество и банки», говорит, что это может объясняться проблемами с переводами в марте:

«Может быть, когда был первый этап санкций, наши соотечественники не смогли перечислить деньги, поэтому сделали это в апреле».

Каха Гоголашвили, старший научный сотрудник Фонда Рондели, директор Центра европейских исследований, связывает это с ростом миграции из России:

«Мы приняли десятки тысяч переселенцев, или беженцев, или просто граждан, которые временно переезжают в Грузию, и я думаю, что им перечисляют большие деньги».

Гиорги Кепуладзе добавляет, что с точки зрения финансовый санкцийй, возможности превращения Грузию в «черную дыру» не существует:

«Банковская система Грузии сама по себе является частью мировой финансовой системы, и не придерживаться этих санкций не получилось бы. Что бы не говорили представители власти, что мы не присоединяемся к санкциям, с финансовой и банковской точки зрения мы к ним присоединились».

С конца февраля 2022 года, после начала военной спецоперации России в Украине, в Грузию хлынул поток приезжих из Украины, России и Беларуси. Как добраться в Грузию из этих стран, каковы правила въезда и пребывания там и куда можно обратиться за помощью, – рассказывается в справке «Кавказского узла» «Беженцы в Грузии: где получить помощь».

Торговля

В ответ на военную спецоперацию на Украине Запад также жестко ограничил торговлю с Россией. Например, ЕС запретил экспорт в Россию продукции металлургии, автомобилей и запчастей, дорогой одежды. Практически все компании-гиганты ушли с российского рынка. США отказались от российской нефти, Литва - от российского газа. Евросоюз заявляет, что начнет постепенно сокращать потребление российской нефти и газа и полностью откажется от них в 2027 году.

На этом фоне в начале марта Россия заявила, что откроет свой рынок молочной продукции для Грузии. Правительство не опровергло эту информацию, напротив, министр сельского хозяйства заявил, что «это возможность для грузинских компаний».

Всего речь шла о 15 грузинских компаниях, производящих молочную продукцию.

Эта история вызвала большое возмущение как в Грузии, так и на Украине.

«Это было очень плохое заявление в очень плохой момент», — говорит исследователь фонда Рондели Каха Гоголашвили. Эксперт считает, что Россия, вероятно, сделала это специально - "она так долго ждала, а потом открыла рынок, когда началась [специальная военная операция, по официальной позиции властей РФ]".

По его мнению, проблема здесь заключалась в позиции правительства Грузии:

«Мы могли бы временно воздержаться и сказать, что Россия, возможно, дала нам этот рынок, но пока идет [специальная военная операция, по официальной позиции властей РФ] на Украине, мы не позволим себе экспорт в Россию».

Однако молоко и сыр из Грузии так и не попали в Россию - вместо правительства, на фоне событий на Украине, заходить на российский рынок отказались сами грузинские компании,

Как и насколько Грузия зависит от российской экономики?

Грузия покупает больше продукции из России, чем продает в Россию. Экономическая зависимость от страны-агрессора растет, но все же не настолько, как это изображает грузинское правительство.

Например, по данным Transparency International Georgia, в 2021 году доходы Грузии от экспорта, туризма и денежных переводов из России составили 1,3 миллиарда долларов (6,7% ВВП).

Грузия продает наибольшее количество ферросплавов в Россию (из 610 млн долларов всего экспорта в прошлом году, 172 млн долларов пришлось на ферросплавы). Россия также - большой рынок для грузинского вина - в прошлом году 55% грузинского экспорта вина пришлось на Россию.

О том, как грузинское вино поставляется на экспорт, что представляет собой продукция, которая попадает на основные для Грузии рынки, что о ней думают производители, потребители и профессионалы, и какие у грузинского вина шансы в конкурентной борьбе с вином из других стран, – можно прочитать в исследовании «Грузия: почему виноделы стали бояться российского рынка», опубликованном на «Кавказском узле».

Грузия закупает в России зерно. Например, в прошлом году Грузия закупила в России 319 тысяч тонн пшеницы на 87 миллионов долларов — 94% всего импорта пшеницы. Импорт природного газа был относительно низким - 23,1% от общего объема.

Правительство Грузии апеллирует к этим данным каждый раз, когда упорно повторяет, что не присоединяется к введенным санкциям и не намерено устанавливать свои.

По данным Института развития информации (IDFI), вне зависимости от того, будет ли Грузия придерживаться введенных против России санкций, она потеряет около 114 миллионов долларов из-за нынешнего кризиса. А если Грузия введет собственные санкции, то убыток составит не более 500 млн долларов.

Транспорт и сообщение

По данным МВД Грузии, после начала военной спецоперации на Украине из России в Грузию въехало почти 94 тысячи человек (45 068 в марте, 48 797 в апреле).

Грузия не имеет прямого авиасообщения с Россией после 2019 года, когда рейсы были отменены Россией. Из-за боевых действий на Украине Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Грузия этого не сделала и объяснила это интересами соседней Армении.

При этом Грузия — одна из немногих стран, которая имеет очень либеральную визовую политику с Россией — гражданам России не нужны визы и они могут легально находиться в стране один год.

Грузия открыла сухопутные границы для туристов еще год назад. С 14 мая 2022 правительство РФ отменило коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы с Грузией. Из России в Грузию теперь опять свободно можно въехать через Верхний Ларс. Основания в виде ВНЖ, работы, обучения или лечения более не требуются, - говорится в справке "Кавказского узла" "Грузия открылась: как попасть из Москвы в Тбилиси".

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Финансист Гиорги Кадагидзе говорит, что эту политику следует пересмотреть, потому что риски для Грузии сильно выросли:

«Либеральная визовая политика, растущие торговые отношения с Россией, географическое соседство, увеличение потока российских граждан, количество компаний, открытых в Грузии [3400 россиян, зарегистрированных в Грузии в качестве индивидуальных предпринимателей после начала спецоперации — JAMnews] — все это свидетельствует о том, что мы - страна с повышенным риском. Это надо пересмотреть».

«Черная дыра» и «черный список»

«Несправедливо, когда некоторые люди обходят санкции и зарабатывают деньги. К сожалению, мы видим, что в это вовлечены некоторые азиатские страны. Очень прискорбно видеть в этом списке такие страны, как Грузия, которая находится в этом черном списке”, - заявил глава администрации Украины Андрей Ермак во время дискуссии в Атлантическом совете 7 .

Это не первый случай, когда Украина открыто указывает на то, что Грузия может быть использована как “черная дыра” для обхода санкций.

1 мая Главное разведывательное управление минобороны Украины сообщило, что Россия ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном о реэкспорте на международный рынок российской продукции. Ранее, 4 апреля украинская разведка заявила, что Россия устанавливает контрабандный маршрут через Грузию.

В обоих случаях правительство Грузии назвало обвинения ложью и потребовало объяснений и доказательств от Украины.

Премьер-министр Грузии заявил, что «Грузия не допустит перевозки санкционных грузов».

Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что довольна этим заявлением, но добавила: «Конечно, мы внимательно следим за этим вопросом».

На вопрос, действительно ли Грузия может быть «черной дырой», эксперт Гиорги Кадагидзе отвечает, что это делается очень просто и, как правило, этим занимаются частные лица:

«Всегда есть люди и группы, пытающиеся поиметь свою выгоду. Это бывало в прошлом и будет происходить в будущем. Вопрос в том, поощряет ли государство или принимает ли оно превентивные меры, чтобы предотвратить подобные вещи под его юрисдикцией. Это и есть главный предмет интереса, когда мы говорим присоединяется ли государство к санкциям или нет”.

Кадагидзе также приводит практические примеры того, как это можно сделать:

«Самая распространенная форма — это смена страны назначения продукции, с появлением нового звена - компании-посредника. Например, чипы из Таиланда в Россию не поставляются, поэтому их покупает компания, зарегистрированная в Грузии, и перевозит в Россию на машине, груженной яблоками. Это возможно? Да! "

По его мнению, во избежание репутационных и других, более серьезных рисков, в стране должна быть создана мониторинговая группа для наблюдения за экспортом и импортом, транзитом и финансовыми потоками:

"Все это неполный перечень стандартных процессов, что должна делать страна-союзник/друг. И самое главное, эта информация должна быть общедоступной. А что мы делаем, работаем с партнерами? Мы обмениваемся информацией? Вопрос о международных санкциях - это не тема “верю-не верю” или “докажи или извинись”. Это перечень конкретных действий, которые должна предпринять страна, чтобы не допустить ее вовлечения в катастрофические процессы».

Что делает грузинское правительство, кроме заявлений, что не допустит превращения страны в «черную дыру»? На этот вопрос ответа нет. Пока никто не видел публично каких-либо нормативных актов, которые бы регулировали, например, перемещение товаров через границу.

«Они пока даже формально не приняли закон, ограничивающий действия, которые путинская Россия может использовать для обхода санкций», — заявил Гига Бокерия, лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия».

"Что они имеют в виду? - задается он вопросом - Если они не принимают подзаконных актов, которыми должно руководствоваться правительство, чтобы не допустить обхода санкций, то на каком основании они что-то ограничивают? Принимают они меры, выходящие за рамки закона? Кто поверит, что этот режим предпринимает незаконные шаги против путинской России?».

Служба доходов министерства финансов Грузии с начала спецоперации и до сегодняшнего дня периодически делает публичные заявления и утверждает, что ужесточила контроль над таможней:

«Товары военного и двойного назначения, а также вся продукция, которая находится в санкционном списке стран-участниц санкций, подлежат строгому таможенному контролю», — говорится в сообщении ведомства. Там ж уточняется, что «внимание также уделяется лицам и компаниям, попавшим под санкции».

JAMnews не удалось получить ответ на вопрос от Службы доходов, на основании чего был ужесточен контроль над грузами.

Однако источник в таможенной службе сообщил JAMnews, что ведомство получило постановление, которое было разослано во все отделения. Согласно этому указу, существуют списки подсанкционных лиц и коды товаров. Этими списками руководствуются сотрудники таможни при досмотре грузов.

Каждый раз, когда такая санкционная партия прибывает на границу, либо отправитель или грузополучатель находится под санкциями, привлекается специальный департамент. По словам источника, был случай, когда отправитель был под санкциями, а груз - нет, и после долгих обсуждений груз был пропущен. По его словам, больше всего это касается транзитных грузов, а транзитные перевозки сейчас настолько выросли, что таможенные посты работают с удвоенной нагрузкой.

Если Грузия формально не присоединилась к санкциям, то почему она выполняет ограничения, наложенные другими странами. А или если Грузия все выполняет, почему правительство говорит, что не присоединяемся к санкциям – это вопрос, на который нет ответа. Правительство молчит.

Две недели JAMnews тщетно пытался получить ответ на этот простой вопрос от пресс-службы администрации правительства.

Мы спросили у экспертов, чем можно объяснить эту не совсем понятную ситуацию.

Каха Гоголашвили считает, что здесь есть фактор страха - власть не хочет озвучивать из страха перед Россией то, что она делает из страха перед Западом.

Гиорги Кадагидзе считает, что правительство продолжает попытки усидеть на двух стульях: «давайте не будем раздражать Россию, но при этом декларировать западный курс».

Что надо было сделать?

Каха Гоголашвили считает, что Грузия не только должна была присоединиться к санкциям, но и вводить свои собственные:

«Например, в первую очередь, нужно было открыто заявить, что не будем пропускать товары двойного и военного назначения.

Во-вторых, можно было открыто заявить, что, например, не будем пускать в порты суда с российским флагом, потому что это вопрос безопасности.

В-третьих, например, уже сейчас нужно отменить безвиз для граждан России.

В-четвертых, были разговоры о том, что Россия должна восстановить авиасообщение с Грузией, которое сама же отменила. Сейчас мы сами должны его запретить. Мы можем сделать исключение для Армении, но запретить [российским самолетам] летать [через воздушное пространство Грузии] в любую другую третью страну.

Наконец, например, я запретил бы российским компаниям владеть контрольными пакетами акций грузинских компаний».

Но ни Гоголашвили, ни другие опрошенные нами эксперты не ждут этого от правительства Грузии. Потому что считают, что у него нет на это политической воли.