Пользователи соцсети высмеяли отчет следователей о задержании завхоза в Чечне

28 мая 2022, 18:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Управление Следкома по Чечне сообщило о задержании завхоза школы в Ножай-Юрте, по версии следствия, он обещал за 50 тысяч рублей трудоустроить судимого жителя села. Пользователи Instagram* выразили недоверие версии следователей и посоветовали силовикам заниматься расследованием более значимых преступлений.

Гудермесский межрайонный следственный отдел СКР по Чечне возбудил уголовное дело в отношении заместителя директора по хозяйственной части школы в селе Ножай-Юрт, который подозревается в получении взятки (часть 3 статьи 290 Уголовного кодекса России), сообщило Управление СКР по Чечне .

По данным следствия, к подозреваемому обратился местный житель с просьбой о его трудоустройстве рабочим в школе, при этом мужчина сообщил, что он имеет неснятую и непогашенную судимость. Завхоз пообещал принять мужчину на работу за вознаграждение в 50 тысяч рублей. Соискатель должности вначале согласился дать взятку, однако затем обратился с заявлением в следственные органы. Сотрудники правоохранительных органов задержали завхоза при получении им 50 тысяч рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства от 27 мая.

Комментариев подозреваемого или его официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

Это сообщение в тот же день перепостил Instagram*-паблик "ЧП Чечня", насчитывающий 88,9 тысяч подписчиков. К 18.45 мск 28 мая запись набрала 9820 просмотров, 65 отметок "нравится" и 24 комментария.

Пользователи сети выразили сомнение в правдоподобности версии следствия. "С каких это пор завхоз устраивает на работу людей? И второй хорош - "раскаялся и написал заявление". Понятно, что человека подставили просто", - написал rustam_ustarkhanov. "Он раскаялся до того, как совершил преступление, что они аж смогли зафиксировать в настоящем времени. Я пришёл раскаяться, что совершу преступление", - ответил ему пользователь next_level_school_. "С каких пор завхозы занимаются трудоустройством?" - поинтересовался пользователь kavkaz_mount__. "Какой влиятельный завхоз", - сыронизировала __lyuchiya_. "Брависсимо, преступление века раскрыли", - написала lashes_by_azadulaeva.

Часть пользователей посоветовала следственным органам заняться более значимыми проблемами. "Искали бы так чиновников (...) и тех, которые крадут наши по сути пожизненные сбережения. Но нет - найдут вот такого бедняка и открывают дело", - указала soja_niemcova. "Заглянул бы этот следственный в пенсионный фонд", - посоветовала malika_kh73. Также часть пользователей оставила под сообщением короткие ироничные комментарии или оставила смайлики.

Часть 3 статьи 290 Уголовного кодекса России (получение взятки должностным лицом за незаконные действия) предусматривает до восьми лет лишения свободы, штраф в размере до 70-кратной суммы взятки и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

"Кавказский узел" также писал, что ранее пользователи Instagram* обратили внимание на видеоролик, на котором мужчина бьет детей на спортплощадке. Они сочли поведение педагога чрезмерно жестоким и призвали наказать его.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.