28 мая 2022, 10:32

Ингушские полицейские заподозрены в вымогательстве крупной взятки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Двое сотрудников Назрановского линейного отдела МВД на транспорте заподозрены в вымогательстве и получении взятки от подозреваемого в хранении наркотиков. Полицейские заключены под стражу.

По данным следствия, 18 мая полицейские потребовали от подозреваемого в хранении наркотиков 300 тысяч рублей за непроведение проверки в отношении него. Сам подозреваемый находился в тот момент в отделе полиции. Вечером того же дня его мать передала полицейским требуемую сумму, сообщило следственное управление Следственного комитета по Ингушетии.

Полицейские подозреваются в вымогательстве и получении крупной взятки (п. "а", "б", "в" ч.5 ст.290 УК России). "Подозреваемые задержаны. В отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении, опубликованном 27 мая на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в апреле трое сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии были заподозрены в вымогательстве взятки и грабеже. По данным следствия, они угрожали местному жителю, причастному к хранению наркотиков, что отвезут его в отдел полиции и привлекут к уголовной ответственности. Потерпевший дал им 70 тысяч рублей, однако через несколько дней они также похитили у него еще 250 тысяч рублей, сообщил Следком 29 апреля.

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Примечание:

"Ингушский центр "Э" возглавил брат Эльджаркиева", "Новая серия обысков по делу Эльджаркиева начата в Ингушетии", "Следствие отказалось завести дело о пытках отца Алихана Белхароева".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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